Sony Playstation 5 :

Ce n’est peut-être pas la licence la plus connue de l’Ouest, mais Granblue Fantasy est actuellement l’un des jeux les plus puissants du marché asiatique, où vos jeux mobiles et par navigateur balaient depuis des années. Ce succès lui a permis de viser plus haut pour avoir ses propres anime et jeux pour consoles, comme nous avons pu le vérifier récemment avec le plus que remarquable Granblue Fantasy Versus, le jeu de combat développé par Système d’arc fonctionne.

Ajouter une version pour la nouvelle génération et fixer son lancement pour 2022

Maintenant, lors d’une émission spéciale consacrée à la saga, CyGames a confirmé que Granblue Fantasy Relink, le jeu de rôle d’action PS4 sur lequel ils travaillent, ajouter également une version de PlayStation 5 et définir sa date de sortie pour l’année 2022. On peut encore attendre longtemps pour en profiter, mais après avoir manqué pendant des années et sans générer de nouvelles, c’est bon signe que le développeur est enfin encouragé à en parler et à donner une date approximative.

Au début de cette année, son directeur, Tetsuya Fukuhara, a admis que le studio avait annoncé ce jeu trop tôt et qu’ils ne sont pas encore prêts à donner plus de détails, mais il a tenu à rassurer les fans que les travaux progressent de manière satisfaisante. De plus, ils n’ont pas trop voulu en faire la promotion pour qu’il n’y ait aucune confusion avec la promotion de Granblue Fantasy Versus.

En passant, Nous voulons profiter de cette occasion pour vous rappeler que Granblue Fantasy Relink était initialement entre les mains de PlatinumGames, bien qu’en 2019, il ait été annoncé que le studio responsable de Bayonetta se retirait du projet afin que CyGames elle-même soit en charge de le façonner et de le terminer. Comme nous l’avons dit, être un jeu de rôle et d’action qui inclut également la possibilité de jouer avec nos amis dans les missions coopératives en ligne.