Sony Playstation 5 :

Granblue Fantasy: Relink se prépare à faire ses débuts sur PlayStation 4 et PlayStation 5 en 2022, date à laquelle il pourra être apprécié en Espagne et dans le monde entier. Ce jeu de rôle d’action est développé par Cygames, qui a profité du rendez-vous à l’occasion du Granblue Fantasy Fes 2020 pour présenter un gameplay étendu du jeu. De plus, il a présenté tous une série de nouvelles images. Nous vous laissons avec la vidéo, de certains Durée de 23 minutes, sous ces lignes:

Granblue Fantasy: Relink, nous plonger dans l’histoire

La vidéo que nous vous avons laissée dans cet article est tirée directement de Granblue Fantasy Fès 2020 et contient les commentaires du directeur du jeu, Tetsuya fukuhara. Avec la musique de Nobuo Uematsu et Tsutomu Narita, cette avancée nous permet d’assister à une bataille de pica que nous pouvons vivre dans Granblue Fantasy: Relink. “Planant à travers un océan de nuages, un avion entre en collision avec une flotte dirigée par un mystérieux général ennemi”, détaille la description. “Ne manquez pas vos personnages Granblue préférés, comme Katalina, Io et Rosettaet participez à l’action d’une bataille coopérative merveilleusement puissante! »La vidéo présente également équipements et systèmes de fête.

Avec une toute nouvelle histoire, les joueurs auront la chance de s’immerger dans ce monde fantastique accompagner vos personnages préférés de la saga Granblue. Au début, le titre était en cours de développement dans les bureaux de PlatineJeux, studio responsable de la saga Bayonetta. Mais, après avoir abandonné le projet, c’est CyGames elle-même qui a repris les rênes du jeu.

Une nouvelle histoire qui nous plonge dans le monde de Grandblue

La formule à suivre Granblue Fantasy: Relink être un parier sur le rôle et l’action, incluant également la possibilité de unir nos forces avec nos amis pour combattre avec eux dans des missions coopératives en ligne. Ce jeu fait partie de la popularité de la série, qui a récemment reçu le titre Granblue Fantasy Versus de la main de Système d’arc fonctionne (Dragon Ball FighterZ).

Nous vous rappelons que Granblue Fantasy: Relink être disponible sur PS4 et PS5 en 2022. Pour l’instant, il faudra attendre pour savoir Tous les détails du jeu.