Spiders, le studio de développement du RPG GreedFall, a annoncé que le jeu s’accumulait plus d’un million d’exemplaires vendus depuis son lancement sur PC, Xbox One et PS4 en septembre 2019. Il est également accompagné d’autres actualités: versions pour PS5 et Xbox Series X | S avec contenu supplémentaire. Plus de détails seront publiés prochainement, y compris la date de ce lancement, mais il est prévu qu’au minimum, il profite des fonctionnalités habituelles de la nouvelle génération: temps de chargement pratiquement éliminés, plus de résolution et 60 images par seconde ou utilisation des fonctions DualSense dans le cas. de PS5. Nous ne savons pas si les contenus auxquels Spiders fait référence sont de nouvelles missions ou domaines à découvrir.

GreedFall s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde. Merci beaucoup d’avoir rendu le voyage aussi incroyable 💖! Suite aux commentaires de notre communauté, Teer Fradee arrive maintenant sur les consoles de nouvelle génération et obtient de nouveaux contenus supplémentaires. Restez à l’écoute! pic.twitter.com/hM4lcoR5Pn— GreedFall (@greedfall) 26 novembre 2020

GreedFall est un jeu de rôle d’action sur la conquête de nouvelles terres, avec un système de factions, d’amitiés et de compagnons. «Faites partie d’un monde vivant et en évolution grâce à la diplomatie, à la tromperie et à la force – modifiez le cours de l’histoire et choisissez votre propre destin», déclare l’équipe. Bien sûr, il ne repose sur aucun fait historique et introduit des éléments magiques et des créatures fantastiques: “Commencez une grande aventure et découvrez d’anciens secrets protégés par des créatures surnaturelles, manifestation de la magie terrestre de l’île.”

Une des surprises de l’automne dernier

“Les araignées ont montré une trajectoire ascendante et Greedfall en est la preuve: elles ont du talent. Ce petit plus dans le budget peut être remarqué dans un monde avec un décor spectaculaire, une histoire plus intéressante en raison de la façon dont elle est racontée que le fond réel, un système de combat qui sans être la panacée est amusant, flexibilité dans le choix de notre style de combat et des missions sans grands détours ni ordres de courses », avons-nous dans l’analyse.« On est encore en retard sur les grandes références du genre et il y a quelques aspects à peaufiner, mais on fait face à l’une des agréables surprises de la saison qui vient à confirmer la bonne santé du rôle européen ».