Flèche verte, l’un des super-héros les plus connus de l’univers DC Comics, rejoindra Fortnite vendredi prochain, le 1er janvier à 1 h 00 (Temps péninsulaire espagnol). Je le ferai dans le cadre du premier pack du Club Fortnite, un abonnement payant qu’Epic Games a récemment annoncé et qui offrira à ses membres un pack de contenu mensuel en échange d’un abonnement de 11,99 par mois.

Le premier pack Fortnite Club était en fait le pack de démarrage comprenant une tenue et un style complètement nouveaux, plus la pioche Cosmic Hornflame et l’accessoire de sac à dos Fractured World. Mais c’est le premier mois qu’un tel pack de contenu arrive, et il s’est avéré être celui mettant en vedette le super-héros de DC Comics.

Que faut-il inclure dans le pack Fortnite Club de janvier?

Les abonnés au Fortnite Club recevront en janvier un Tenue Green Arrow avec son look classique, inspiré de la série Arrow. Ils recevront également un Accessoire de sac à dos de style carquois tactique et un flèche de gant de boxe pioche. De plus, comme chaque mois, les abonnés recevront 1000 V-Bucks à dépenser dans la boutique de la bataille royale et un accès immédiat à la passe de combat.

Ceux qui ne sont pas abonnés au Fortnite Club et souhaitent obtenir à la fois ce pack de contenu et le précédent peuvent le faire en s’abonnant maintenant. En vous abonnant avant la fin du mois, vous pouvez obtenir à la fois ce pack et celui de décembre, plus 1000 V-Bucks pour chaque pack et accès au Battle Pass pour le chapitre 2 de la saison 5.

Il y a quelques points à garder à l’esprit avec cet abonnement. Tout d’abord, Epic Games vous informe que si cela fait plus de 30 jours que vous ne vous êtes pas connecté à votre plateforme d’achat d’origine, vous devrez peut-être le faire pour recevoir le pack club de janvier. En plus, 1000 V-Bucks par mois sont livrés dès le premier jour de votre abonnement, alors Si vous vous abonnez aujourd’hui, le 24 décembre 2020, par exemple, vous recevrez les V-Bucks le 24 de chaque mois.