Grefg Il a recommencé. Le créateur de contenu et streamer bien connu d’Espagne est de retour casser tous les records Twitch brisant sa propre marque et devenant de loin le streamer le plus vu de l’histoire grâce à son dernier direct de Fortnite.

Lors de ce live, Grefg a montré pour la première fois votre propre skin Fortnite, un mouvement qu’Epic Games fait depuis quelques mois maintenant, créant des costumes pour le jeu dédiés aux créateurs de contenu les plus connus et aux célébrités qui diffusent ou apprécient Battle Royale d’une manière ou d’une autre.

Allons-y! @TheGrefg détient désormais le record du plus grand nombre de téléspectateurs simultanés sur Twitch. pic.twitter.com/26VceVSJyS Twitch (@Twitch) 11 janvier 2021

Alors qu’il diffusait le créateur espagnol a réussi à atteindre un pic de 2468668 millions de téléspectateurs dans sa minute d’or dans une émission qui a duré un peu plus de 4 heures et qui a attiré en moyenne plus de 967 428 téléspectateurs, atteignant également 5,1 millions de téléspectateurs uniques pendant l’émission en direct.

Rêvez grand, travaillez dur et allez encore plus loin. Rêvez grand, travaillez dur et allez au-delà et au-delà. ❤💛🥺 pic.twitter.com/wp7DhAnzyH Grefg =) (@TheGrefg) 11 janvier 2021

Briser son propre record et démontrer la bonne forme des banderoles en espagnol

Avec ce pic d’audience extraordinaire, Grefg bat son propre record précédent du nombre maximum de téléspectateurs sur Twitch, fixé à 660000 en décembre dernier grâce à un autre direct de Fortnite dans lequel il regarde le dernier événement Galactus du jeu avec ses téléspectateurs. En d’autres termes, il y a une différence de plus de 1,8 million de téléspectateurs par rapport au record avant celui-ci.

Le créateur de contenu démontre également la bonne forme de streamers hispanophones qui récoltent un énorme succès sur Twitch grâce aux millions de fans en Espagne, en Amérique latine et dans d’autres parties du monde qui décident de voir Grefg lui-même, Rubius avec Egoland ou le carillon avec Ibai parmi d’autres spectacles en direct à succès ces derniers mois.