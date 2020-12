Sony Playstation 5 :

Le lancement de Cyberpunk 2077, qui a atteint l’Espagne et le monde le 10 décembre, a été éclipsé par les critiques: les versions PS4 et Xbox One sont arrivées en proie à des bugs, et cela a rendu le studio de développement. CD Projekt RED donnez aux joueurs mécontents la possibilité de retourner le jeu. Pendant ce temps, les chaînes YouTube spécialisées se sont concentrées sur Comparez ce titre avec le jeu populaire Rockstar, Grand Theft Auto V, sorti sur les mêmes plateformes en 2014-2015.

GTA 5 contre Cyberpunk 2077

“GTA 5 est meilleur que Cyberpunk 2077”, intitulez directement la chaîne YouTube ENXGMA dans la vidéo que nous vous avons laissée sur ces lignes. Dans les images des vidéos que nous allons vous laisser dans cet article, différents aspects du jeu sont comparés: tir, animations, monde ouvert, PNJ et autres mécanismes jouables. Nous allons revenir sur les principaux points, et nous vous laisserons les vidéos afin que vous puissiez les regarder par vous-même dans leur intégralité.

Coups

Peut-être l’un des piliers les plus douloureux est-il celui-ci. Après tout, la prise de vue dans Cyberpunk 2077 a du punch et manque un peu plus de soin ou de détails de la part de CD Projekt RED. Par exemple: si on tire sur les roues d’un véhicule, elles ne se dégonflent pas comme dans GTA 5. La carrosserie des voitures n’est pas non plus sérieusement affectée si nous la chargeons. Lors de la prise de vue contre l’eau, il n’y a pas non plus d’impact sur cette surface, contrairement à ce qui se passe dans le jeu Rockstar.

PNJ

Les personnages que l’on retrouve dans les deux jeux présentent également de grandes différences. Si par exemple on commence un combat de punch Dans GTA 5, il est possible que le PNJ se révolte contre nous et présente la bataille; dans Cyberpunk 2077, ils s’enfuiront tout simplement (dommage, si l’on se souvient que dans The Witcher 3 on peut même participer à des tournois de combat de punch).

Quand dans GTA 5 nous nous tenons devant une voiture, finalement le PNJ commencera à maudire, klaxonner et enfin s’éloigner; Dans Cyberpunk 2077, pendant ce temps, les PNJ ils resteront à l’intérieur de la voiture en écoutant de la musique. Également, si nous pointons notre pistolet sur un personnage qui se trouve à l’intérieur d’un véhicule dans Cyberpunk 2077, il semble effrayé; mais abandonner la voiture seulement si nous commençons à tirer. Ensuite, déposez une phrase et commencez à courir quelque part. Dans GTA 5, pendant ce temps, ils peuvent reculer et courir, ou même sauter hors de la voiture et commencer à courir.

Animations

Si nous sortons d’un véhicule en mouvement dans GTA 5, notre personnage roulera sur l’asphalte et nous pourrons voir comment des blessures ou des marques apparaissent même sur ses mains en se frottant contre la rue. Dans Cyberpunk 2077, cependant, peu importe la vitesse à laquelle nous roulons: notre personnage va simplement descendre et se tenir sur la route, peu importe la vitesse à laquelle nous roulions.

Alors que la natation est possible dans les deux titres … la vérité est que dans Cyberpunk 2077, il n’y a même pas d’animation de natation. C’est-à-dire: on peut plonger dans l’eau, contempler la ville derrière cette surface … mais si on bouge, notre personnage “ne nage pas”. Il se déplacera juste dans un sens ou dans l’autre.

Police

La police est aussi l’un de ces éléments primordiaux dans ce type de jeu: c’est le chat qui nous poursuivra si nous ne nous comportons pas correctement, donnant à l’expérience de jeu cette “tension” qui a besoin d’exister lorsque nous effectuons de mauvaises actions. Si dans GTA 5 nous abordons un policier et le regardons, Il nous a répondu furieusement et a même mis la main sur l’arme. En fait, si le joueur ne recule pas ou ne change pas de position, l’agent continuera à pointer son arme sur lui et à l’arrêter.

Les flics dans Cyberpunk 2077, cependant, n’ont pas un si mauvais caractère: si nous les regardons, ils resteront en position … mais finalement ils seront agacés par notre présence. C’est alors qu’ils commencent à s’alerter et à pointer leurs armes sur nous.

Monde ouvert

Les scénarios des deux jeux sont riches en détails. Si nous nous déplaçons avec notre véhicule sur une route, les différents éléments qui donnent vie à ces cartes seront générés autour de nous. Cependant, jetons un coup d’œil à ce qui se passe dans la vidéo GameV, alors que nous traversons une zone suburbaine dans les deux jeux, dans un environnement désertique: alors que dans Cyberpunk 2077, il y a des sections où nous ne dépassons aucun autre véhicule en conduisant, dans GTA 5, nous devrons esquiver les véhicules et nous percevrons la poussière de la route heurtant la caméra.

La destruction de la végétation est la plus impressionnante dans Cyberpunk 2077 Mais, quand il s’agit de mettre le feu aux choses … le feu ne se propage pas sur le titre CD Projekt RED, tandis que dans GTA 5, nous provoquerons un véritable désastre. Il convient également de noter que les voitures dans le jeu dystopique n’exploseront pas peu importe combien nous déchargons notre arme sur son moteur.

Ce sont, de manière générale, les principales différences que l’on peut trouver entre les deux titres. Comme nous l’avons souligné, vous pouvez profiter des trois vidéos que nous vous avons laissées sur ces lignes pour mettre la loupe sur la comparaison entre les deux jeux. Tandis que Cyberpunk 2077 peut être classé comme un succès commercial, les échecs qu’il subit et la conversion problématique aux consoles ont poussé les investisseurs à punir durement le studio polonais.

“CD Projekt nous donne l’un des meilleurs jeux de rôle de ces dernières années, un monde bouleversant, sublime et immersif qui nous fait nous sentir connectés à une réalité alternative », écrivons-nous dans notre analyse du jeu.