Sony Playstation 5 :

S’il y a quelque chose que Grand Theft Auto V a, ce sont des moments et des scènes mémorables. L’un d’eux est devenu un mème qui a fini par devenir viral sur les réseaux sociaux: le moment où Lamar, l’ami de Franklin, s’en prend à lui pour sa coupe de cheveux. Ce fragment a donné lieu à toutes sortes d’inventions de la part des joueurs, où l’on peut voir des personnages comme Cell, Vegeta, Dark Vador ou Scarface rire de Franklin remplaçant ainsi Lamar. Ont maintenant été Shawn Fonteno et Gerald Johnson, les acteurs de la voix du jeu, ceux qui ont voulu aller plus loin: ont recréé la scène et l’ont enregistrée en vidéo, afin que nous puissions affirmer sans crainte de se tromper que le mème est devenu réel. Vous pouvez le consulter ci-dessous:

Le mème de Franklin se réalise avec Fonteno et Johnson

Via la chaîne YouTube PlayStation Haven, une reconstitution réelle de la scène avec Shawn Fonteno et Gerald “Slink” Johnson, les acteurs de Franklin et Lamar respectivement dans le jeu de Rock star. Ce qui est vraiment étonnant dans tout cela, ce n’est plus le dialogue lui-même, mais le niveau de détail de la vidéo: les deux acteurs sont habillés comme leurs personnages du jeu, et l’emplacement correspond à la maison de théâtre de Franklin.

Chaque mouvement et geste correspond avec la scène de jeu originale. La vidéo avec Fonteno et Johnson Il se déroule à Los Angeles, ville dans laquelle se trouve la ville de Los Santos dans laquelle se déroule l’action de GTA 5. En fait, dans la chaîne YouTube de PlayStation Haven, nous pouvons trouver un documentaire où le titre Rockstar est comparé à la vraie vie: tout neuf 29 janvier à 15 h 00 (Heure de la péninsule espagnole), et vous pouvez le voir dans le lien suivant.

Les acteurs de Franklin et Lamar recréent en détail la célèbre scène de GTA 5

L’implication de Fonteno dans la saga Grand Theft Auto, quant à elle, vient de loin. Il a également joué un rôle dans Grand Theft Auto: San Andreas, alors qu’il est le cousin de Young Malay, le doubleur du protagoniste CJ Johnson. Il est donc logique que J’aimerais participer à la folie de ce meme avec la communauté des joueurs.

Ces types de gestes, ainsi que le mème lui-même, ne mettent en évidence que la popularité dont il jouit encore aujourd’hui dans GTA 5. Rappelons que le jeu a fait ses débuts en 2013 pour les plates-formes PS3 et Xbox 360, et qu’il est venu à être comparé à l’actuel Cyberpunk 2077, soulignant son grand réalisme et les animations soignées qu’il appréciait pour l’époque. En 2014-2015, le jeu a également fait ses débuts sur PC, PS4 et Xbox One.