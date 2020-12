Sony Playstation 5 :

Rock star continue de révéler de nouveaux détails sur Coup à Cayo Perico, la prochaine grande mise à jour de GTA en ligne, le mode multijoueur à succès de Grand Theft Auto V qui n’a cessé de grandir depuis son lancement. Comme nous l’avons déjà mentionné, cette nouvelle extension gratuite apportera une aventure ambitieuse et sortira en Espagne et dans le reste du monde le lendemain. 15 décembre.

Les nouvelles stations

Cette fois, La société a tenu à annoncer qu’en plus de tout son nouveau contenu jouable, ce patch nous permettra de profiter de trois radios totalement nouvelles. De plus, les stations seront mises à jour FlyLo FM et Worldwide FM, ce qui signifie qu’un total de 250 nouvelles chansons afin que nous puissions écouter pendant nos matchs.

Étant un peu plus précis, la première de ces nouvelles stations sera Toujours en train de glisser Los Santos, où l’on peut écouter de la house, de la techno, de la perceuse et de la batterie et de la basse. D’un autre côté, nous avons Kult FM 99.1, une station qui diffusera des chansons de groupes et d’artistes tels que Joy Division, New Order, A Certain Ratio, Danzig, Velvet Underground ou Iggy Pop, entre autres. De plus, ici, nous pouvons entendre en exclusivité la nouvelle chanson de The Voidz, “Alien Crime Lord”.

Finalement, la dernière grande gare à arriver fin décembre et être Le casier à musique, nous proposant des mélanges de Keinemusik, Palms Trax et Moodymann, devenant ainsi la nouvelle station préférée des fans de house, disco et techno. En ce qui concerne les mises à jour de FlyLo FM et Worldwide FM, la société a déclaré qu’au début, seules leurs nouvelles chansons sonneront, bien qu’avec le temps, les classiques rejoindront.