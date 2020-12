Sony Playstation 5 :

Rock star a distribué une nouvelle bande-annonce pour Grand Theft Auto Online pour nous présenter Coup à Cayo Perico, la prochaine grande mise à jour du mode multijoueur à succès de Grand Theft Auto V, qui sera disponible en Espagne et dans le reste du monde le lendemain 15 décembre.

La plus grande aventure de GTA Online à ce jour

Vidéo s’attache avant tout à nous présenter l’histoire de la nouvelle aventure dans laquelle nous pouvons nous embarquer, ce qui nous permettra d’avoir une idée approximative de ce à quoi nous devrons faire face quand il sera disponible.

Selon la description officielle donnée par Rockstar lui-même, Cayo Perico est un paradis privé et la maison du tristement célèbre Rubio, le plus grand trafiquant de drogue au monde et fournisseur de la famille Madrazo.. En plus d’être le centre névralgique de l’empire de la drogue de Rubio, l’île est également connue pour les fêtes légendaires qui s’y déroulent entre membres de la haute société.

Comme vous pouvez le supposer, cet endroit cache une fortune incalculable sous forme d’œuvres d’art, de bijoux et d’argent, donc si nous réussissons à livrer notre coup d’État avec succès, nous pouvons nous faire de l’or, même si bien sûr, ce ne sera pas facile et nous devrons très bien planifier notre assaut pour sortir vivants et devenir de nouveaux millionnaires.

Disponible le 15 décembre

De la société, ils nous assurent que C’est la plus grande aventure jamais sortie pour GTA Online, il s’agit de leur mise à jour la plus ambitieuse et la plus importante à ce jour. Heureusement, il ne reste plus grand-chose pour la première et mardi de la semaine prochaine, nous pourrons nous mettre au travail et préparer notre meilleur vol avec nos compagnons et amis de confiance.