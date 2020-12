Sony Playstation 5 :

GTA en ligne, le mode en ligne populaire de Grand Theft Auto V, a annoncé hier la bienvenue à Golpe a Cayo Perico, qui est arrivé accompagné de un nouvel emplacement, des missions et bien d’autres nouveautés. Alors que les joueurs espagnols et les joueurs du monde entier profitent de cette nouvelle extension, cet aspect multijoueur a également ouvert ses portes aux nouvelles fonctionnalités de votre mise à jour hebdomadaire. En plus de Bonus au coup sur Cayo Perico, nous avons découvert réductions, un nouveau véhicule, des vêtements spéciaux et bien d’autres détails que nous proposons ci-dessous.

Bonus de frappe à Cayo Perico

Rockstar veut célébrer l’arrivée de Golpe à Cayo Perico offre avantages et bonus pour les joueurs à durée limitée. De cette façon, on découvre un nouveau véhicule gratuit, de nouveaux cadeaux et une veste spéciale pour ceux qui ont participé au Community Coup Challenge le mois dernier, entre autres.

De cette façon, à partir de maintenant et jusqu’au 14 janvierTous ceux qui progressent dans le coup d’État à Cayo Perico, soit en effectuant des missions de reconnaissance, soit en prenant le butin, recevront des vêtements spéciaux comme ceux que nous vous laissons ci-dessous. Nous devrons attendre 72 heures pour les recevoir.

“Ceux qui terminent une mission de reconnaissance pour Cayo Perico recevront un t-shirt teint Manor exclusif qui suscitent l’envie parmi les fanatiques de mode faisant la queue chez Didier Sachs, “détaille Rockstar dans leur communiqué de presse.” Ceux qui terminent une mission préliminaire du cambriolage de Cayo Perico recevront le curieux t-shirt à motif gris Rockstar. Et si vous terminez la finale du cambriolage de Cayo Perico avant la date limite, vous remporterez la très convoitée veste Panther Tour.

Récompenses du Community Heist Challenge

Pour remercier la communauté GTA Online d’avoir été solidaires lors du Coup Challenge le mois dernier, tous les joueurs de GTA Online qui jouent entre le 18 et le 20 décembre ils peuvent aller à Southern San Andreas Super Autos et obtenez le nouveau Dinka Veto Classic gratuitement. Il sera mis en vente le 21 décembre. De plus, si vous étiez l’un des voleurs qui ont terminé le braquage pour aider la communauté, vous recevrez Veste panthère pour vos efforts.

Véhicule podium de cette semaine: Pegassi Osiris

N’oubliez pas de vous arrêter au Diamond Casino & Resort et de profiter de la rotation quotidienne de la roue de la fortune. Jackpot de cette semaine le Pegassi Osiris, «représente l’opulence, l’excès et la débauche».

Réductions

Le Diamant propose aux joueurs 35% de réduction sur le grenier principal et ses personnalisations et extras optionnels, comme les couleurs et les styles, la salle de repos, la salle multimédia, le spa, le bar et la zone de fête; ainsi que le concessionnaire privé, le bureau, la chambre d’amis et le garage. Il existe plusieurs véhicules de luxe qui sont également en vente.

grenier principal 35% de réduction

Personnalisations de grenier de luxe 35% de réduction sur les extras optionnels tels que: salon, salle multimédia, spa, bar et espace de fête, concessionnaire privé, bureau, pièce supplémentaire et garage. Couleurs et styles.

Véhicules 35% de réduction:

Vysser NeoObey 8F Drafterverfld Imorgon Lampadati Tigon

Prime Gaming

Les joueurs de GTA en ligne Quoi associez votre compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming avant le 13 décembre, ils pourront attraper le collet du Sous-marin Kosatka et ils recevront 200 000 GTA juste pour jouer cette semaine. Les membres Prime Gaming qui achètent le snar au prix fort recevront un remboursement à 100% du montant dans un délai maximum de 72 heures.

De plus, les membres Prime Gaming recevront offres exclusives: Cette semaine est un 70% de réduction sur le Benefactor Krieger et un 80% sur le Pegassi Tezeract.