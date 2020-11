Sony Playstation 5 :

Jeux de rock star a publié un vidéo mystérieuse sur son compte Twitter officiel: vous pouvez y voir une série d’images de Grand Theft Auto Online, le multijoueur de Grand Theft Auto V, comme si elles étaient prises par des caméras de sécurité. Peu d’informations sont données sur le contenu de cette vidéo, en fait le logo du jeu n’apparaît que pendant quelques secondes, mais les fans en ont trouvé indices qui pourraient indiquer une nouvelle extension avec une nouvelle zone de la carte.

La vidéo commence par un titre, Dossier El Rubio, ce qui suggère qu’il s’agit d’un type d’informations confidentielles sur un patron de la mafia. Comme vous pouvez le voir dans le tweet inséré ci-dessous, ce qui est montré est une succession d’images de une zone de Grand Theft Auto Online qui n’existe pas aujourd’hui. La communauté des fans a essayé d’en savoir plus à ce sujet.

pic.twitter.com/kXXJbR4u1n— Rockstar Games (@RockstarGames) 19 novembre 2020

Indices d’une éventuelle nouvelle carte

Apparemment, à certains moments de la vidéo, vous pouvez voir une nouvelle carte de jeu cela ne correspond pas à celui que nous connaissons jusqu’à présent, qui est le même que celui de Grand Theft Auto V.Si Rockstar Games avance une nouvelle extension avec ce taquin, très probablement, cela apportera une nouvelle zone pour la carte multijoueur, bien qu’il n’y ait évidemment pas encore de confirmation officielle.

pic.twitter.com/u5TGDf4hL7— Vn Lszlo (@LazlowTF) 19 novembre 2020

Une nouvelle vidéo teaser publiée par Rockstar Games montre un aperçu de la nouvelle île qui sera ajoutée dans #GTAOnline avec la prochaine mise à jour pic.twitter.com/fmMiV33HSH— Vidéos de la série GTA (@GTASeries) 19 novembre 2020

Aussi, à la fin de la vidéo vous pouvez voir un cadavre sur une plage de jeu: le corps inerte gît dans le sable avec une mallette à ses pieds, une image qui ne se heurte pas à l’atmosphère du jeu mais qui curieusement, il a également commencé à apparaître dans Grand Theft Auto Online. Les joueurs de ce titre ont découvert que des cadavres avec des mallettes apparaissent sur les plages du jeu dans des endroits aléatoires qui changent toutes les heures réelles.

Nouvelle allumeuse

Un cadavre et une mallette apparaîtront à différents moments et à divers endroits près de la côte ouest de la carte, s’étendant de Vespucci à l’aéroport. # GTAOnline pic.twitter.com/zUzoE5FjlU— Tez2 (@ TezFunz2) 19 novembre 2020

Grand Theft Auto Online et Grand Theft Auto V sont disponibles pour PS4, Xbox One et PC, en plus de pour PS3 et Xbox 360, mais leurs versions de nouvelle génération arriveront plus tard -en juillet 2021- à PS5 et Xbox Series X et aura un contenu exclusif pour le mode multijoueur.