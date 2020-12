Sony Playstation 5 :

GTA Online, le mode multijoueur de Grand Theft Auto V, a maintenant été mis à jour sur toutes les plateformes où il est disponible pour recevoir Coup à Cayo Perico, une nouvelle extension qui est la plus importante à ce jour: ajoute non seulement un nouvel emplacement, mais aussi des missions d’histoire, un club souterrain, plus de musique et de nouveaux véhicules et armes.

A l’occasion de cette nouvelle mise à jour, le compte officiel de PlayStation Europe sur Twitter a annoncé que GTA Online Il peut être joué sans abonnement PS Plus jusqu’au 30 décembre; De cette façon, tous les propriétaires de Grand Theft Auto V pourront accéder au multijoueur sans avoir à être abonné au service de jeu en ligne. PS4 et PS5.

Tirez parti du Cayo Perico Heist aux enjeux élevés dans GTA Online, disponible aujourd’hui. Vous pouvez jouer à GTA Online sans abonnement PlayStation Plus aujourd’hui jusqu’au 30 décembre: https://t.co/gP5MhDzMWe pic.twitter.com/kICSEbZBIn— PlayStation Europe (@PlayStationEU) 15 décembre 2020

Nouveaux emplacements, véhicules, musique, armes et plus

Frapper Cayo Perico est une nouvelle mise à jour de GTA Online qui nous amène à infiltrer l’île privée d’El Rubio, un trafiquant de drogue impitoyable qu’il dispose d’une force de sécurité forte qui rendra difficile la réalisation d’un vol dans son domaine. Ce nouveau hit peut être joué du début à la fin en solo ou en coopération avec jusqu’à trois joueurs. Pour commencer, il vous suffit de parler à Miguel Madrazo au Music Locker, la nouvelle discothèque.

Et c’est que Cayo Perico n’est pas le seul nouvel emplacement de GTA Online; En plus de cette île privée, accessible depuis de nombreux itinéraires très différents, la nouvelle mise à jour du jeu de Rockstar apporte avec elle une nouvelle discothèque qui ajoute également de nouvelles stations de radio avec de la nouvelle musique: KULT FM 99.9, Still Slipping LS, Worldwide FM et FlyLo FM.

En plus, véhicules neufs dans le monde de GTA Online: peut-être le plus imposant de tous est le cher Sous-marin Kosatka cela nous permettra d’accéder à Cayo Perico et de l’utiliser comme centre d’opérations. Mais de nouveaux véhicules ont également été ajoutés areos (comme le furtif Annihilator et le RO-86 Alkonost), de nouveaux véhicules terrestre (Pegassi Toreador et Vapid Winky) et de nouveaux véhicules Marin (Bateau de patrouille Kurtz 31 et Shitzu Longfin).

Ont également été ajoutés nouvelles armes puissantescomme le fusil de style bullpup militaire Ammu-Nation disponible et le fusil de combat de haute puissance. De plus, El Rubio, le trafiquant de drogue de Cayo Perico, a caché “un pistolet spécial aussi mortel que décadent” quelque part sur son île privée.

Enfin, les joueurs de GTA Online qui jouent entre le vendredi 18 et le dimanche 20 décembre recevront le cadeau Dinka Veto Classic kart.