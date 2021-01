Sony Playstation 5 :

GTA en ligne, le mode multijoueur de Grand Theft Auto V, est à nouveau mis à jour avec des nouvelles pour les joueurs espagnols et du monde entier. Rock star a annoncé le contenu du patch de cette semaine, qui apporte avec lui le nouveau Maibatsu Manchez Scout, des récompenses doubles et un bonus de 100 000 $ GTA, entre autres avantages et réductions. Nous vous proposons tous les détails ci-dessous, également disponibles sur son site officiel.

Le Maibatsu Manchez Scout est maintenant disponible dans Warstock Cache & Carry

“Le puissant Maibatsu Manchez Scoutsi vite que tu peux presque briser le mur du son, a été conçu pour parcourir les routes les plus sales de la planète, mais il est également capable de répondre à une question que tout le monde s’est jamais posée: Comment allez-vous sauter cela?“explique Rockstar. Les joueurs peuvent désormais en finir avec ce nouveau véhicule, disponible chez Warstock.

Doublez les récompenses dans tous les matchs de survie

Joueurs participant à des jeux de survie recevra le double de récompenses. “Qu’il s’agisse d’un flot incessant de Ballas, de gardes de sécurité ou de militaires en uniforme, arrêtant vague après vague d’ennemis et voyant combien de temps vous vivez dans les matchs de survie vous obtenez le double de GTA $ et RP“, dit l’étude.

Bonus sur les coffres au trésor

Si les joueurs passent Cayo Perico Cette semaine, ils feraient mieux d’être très attentifs lors des missions de reconnaissance ou en finale. “Si vous trouvez deux coffres au trésor le même jour, vous recevrez 100 000 GTA lors de votre connexion la semaine prochaine.”, fait remarquer dans Rockstar. “Attendez jusqu’à 72 heures après vous être connecté la semaine prochaine pour voir comment l’argent est déposé sur votre compte Maze Bank.”

Housse de camouflage Shark pour Pegassi Toreador

Si nous nous connectons entre le 14 et le 20 janvier, nous recevrons la couverture Camouflage de requin pour le Pegassi Toreador. “Un colis militaire qui provoquera à la fois choc et peur tout en gardant votre véhicule hermétiquement fermé”, expliquent-ils. “Et si vous êtes l’un des pilotes ou fans du monde automobile qui débloque le T-shirt Pegassi l’année dernière, cette semaine, vous recevrez une variante rétro fanée afin que vous puissiez montrer votre fidélité à cette marque italienne de luxe et à sa flotte de véhicules avant-gardistes ».

Véhicule podium de cette semaine: Pegassi Toreador

Les joueurs qui tentent leur chance à la Roulette of Fortune Le Diamond Casino & Resort Cette semaine, vous pouvez gagner, en plus de GTA $, RP, vêtements, prix surprises et bien plus encore, le Pegassi Toreador: une voiture de sport amphibie qui utilise la technologie militaire.

Réductions

Cette semaine nous pouvons personnaliser et améliorer notre sous-marin Kosatka et profitez des réductions suivantes pour agrandir notre flotte de véhicules, en ajoutant de nouveaux membres tels que le submersible Kraken Avisa et l’hélicoptère Sparrow, entre autres.

Surclassements sous-marins Kosatka -25%



Atelier sur les armes de collets de missiles télécommandés

Véhicules

Helicopter Sparrow 25% de réductionKraken Warn 25% de réductionSea Sparrow 40% de réductionHelicopter Nagasaki Buzzard Attack 40% de réductionInvetero Coquette D10 30% de réductionPegassi Reaper 40% de réduction

Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui lient leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming recevra gratuitement le collet sous-marin Kosatka, plus 200000 GTA $ juste pour jouer à tout moment cette semaine. De plus, les membres Prime Gaming recevront offres exclusives: Cette semaine, 35% de réduction sur le patrouilleur Kurtz 31 et le Shitzu Longfin.