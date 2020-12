Sony Playstation 5 :

GTA Online, le mode multijoueur de Grand Theft Auto V, est un titre qui se caractérise par le fait d’offrir aux joueurs le plus haut degré d’immersion possible. Rock star Il cherche de nouvelles façons de faire du jeu la deuxième maison de ses utilisateurs, et pour cela il se prépare à inaugurer la discothèque la plus underground de Los Santos: Le casier à musique, qui arrive à côté de nouvelles stations de radio, nouveaux DJ, musique et bien plus encore. Il se trouve sous les fondations du Diamond Casino & Resort, et aujourd’hui nous avons su quoi offrir aux joueurs espagnols et du monde entier. Une nouvelle façon de faire la fête.

The Music Locker: le club underground pour tous

“Il est enfin arrivé le temps que le meilleur club de Los Santos ait jamais eu ouvre ses portes au public“, indiquent-ils de Rockstar. Ils soutiennent que cet espace offre “un large éventail de musique”, qui va de la soul city motor, techno et disco, à la vieille école. L’endroit se vantera d’avoir «des visuels époustouflants et un système de son impeccable».

Dans les mots de Rockstar, The Music Locker signifiera “une nouvelle façon de faire la fête”. De plus, ce sera le point de rencontre de “une nouvelle vague de DJ de classe mondiale”Du studio, ils nous encouragent donc à trouver un ami et à nous arrêter pour prendre un verre et danser jusqu’au jour. L’accès est autorisé à tous les joueurs.

“Une nouvelle façon de faire la fête”

En cette semaine d’ouverture, la légende de Detroit sera présente Moodymann, jouant de la soul, de la techno et du disco. Plus tard cette saison, Keinemusik Ils emmènent également les joueurs dans d’autres mondes avec leurs chansons évoquant des fêtes sur la plage. “Palms Trax se prépare à apporter de la vieille école, des variétés exotiques de musique disco et les dernières nouveautés de l’underground britannique, à sa résidence au Music Locker à la fin du mois “, précisent-ils de Rockstar.

Bien que l’entrée du Music Locker soit ouverte à tous, ceux qui possèdent un penthouse au Diamond bénéficieront d’un accès exclusif au service de table de la section VIP du club, où se trouve l’élite. “Si vous voulez faire une pause de Los Santos et visiter un endroit plus tropical, The Music Locker devrait être en haut de votre liste. la prochaine fois que vous visiterez la ville », conclut l’étude.