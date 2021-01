Sony Playstation 5 :

GTA en ligne, le côté multijoueur de Grand Theft Auto V, obtient cette semaine toute une série de nouvelles pour les joueurs espagnols et du monde entier. Rock star a pris soin de partager les détails Cette mise à jour comprend le nouveau Vapid Slamtruck, des récompenses doubles, des remises, des bonus et le t-shirt gratuit Faded Vapid. De plus, d’autres avantages Prime Gaming sont à venir et la vitesse des enquêtes dans Arms Traffic a été doublée.

Présentation du Vapid Slamtruck, le rêve de tout cascadeur de cinéma

“En raison d’une série d’accidents liés à ce modèle survenus récemment, Vapid rappelle aux acheteurs potentiels qu’une conséquence courante du pilotage du Vapid Slamtruck est l’éjection constante de cocons essayant de grimper sur votre rampe sur l’autoroute.“Ils écrivent de Rockstar.” Est-ce que quelqu’un essaie de se rapprocher? Évitez-le, pour l’amour de Dieu. “Ce véhicule peut être trouvé chez Southern San Andreas Super Autos.

Double GTA $ & RP sur la série bnker

Tous les modes souterrains de la série bnker offriront aux joueurs des récompenses doubles à tous les participants. “Les choses les plus drôles se passent sous terre. Dans le cas de la série bunker, c’est littéralement: Descendez sous la croûte terrestre et battez-vous dans un abri avant-gardiste conçu pour résister à une apocalypse thermonucléaire. Ça a l’air relaxant? », Détaillent-ils de l’étude.

Double GTA $ et RP dans les ventes d’armes à feu

Si vous ne voulez pas tout gâcher sous terre, vous pouvez toujours vous consacrer à la commercialisation de votre matériel: Gun Traffic offre des GTA $ et RP doublés toute la semaine. “Répondre à une demande n’a jamais été aussi agréable. Et si vos rats de laboratoire ont besoin d’un petit coup de pouce, toutes les vitesses d’enquête sur le trafic des armes à feu sont doublées jusqu’au 27 janvier“Ajoute Rockstar.

T-shirt Old Vapid pour joueurs vétérans

En récompense de votre fidélité, Les joueurs qui ont remporté le t-shirt Vapid lors d’un précédent événement GTA Online recevront gratuitement le t-shirt recherché Old Vapid.. «C’est l’un de ces vêtements vintage pour lesquels les collectionneurs paient cher; prenez-en soin», préviennent-ils de Rockstar.

Véhicule Podium: Peyote Vapid personnalisé

Si vous parvenez à sortir de votre gigantesque lit penthouse, décalez Le Diamond Casino & Resort et tentez votre chance à la roue de la fortune. Cette semaine, vous pouvez prendre les clés de un Vapid Peyote personnalisé, un lowrider classique, et le rêve de tout voleur de voitures.

Réductions

Si ce que vous voulez, c’est disparaître du radar et obtenir une base, profitez des réductions de cette semaine sur les bunkers et leurs personnalisations, ainsi que des réductions sur les véhicules pour remplir vos garages et vous tenir compagnie dans les couloirs caverneux de votre refuge souterrain. Ci-dessous vous trouverez la liste complète.

Tous les bunkers 40% de réduction sur les mises à niveau et les mises à niveau du bunker 30% de réduction

Véhicules:

Vapid Winky -25% Vapid GB200 -40% Vapid Caracara -40% Vapid Caracara 4×4 -40% -40% HVY APC -40%

Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui lient leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtenez le collet Kosatka Submarine gratuitement, plus 200000 GTA $ rien qu’en jouant à tout moment cette semaine.

De plus, les membres Prime Gaming recevront des offres exclusives – cette semaine, il y a une réduction impressionnante de 80% sur le Pegassi Osiris et une autre réduction de 70% sur le Progen PR4. N’oubliez pas de visiter Prime Gaming et de vous inscrire pour rester au courant des avantages actuels et futurs.