Sony Playstation 5 :

Joueurs espagnols et joueurs du monde entier GTA en ligne, le côté multijoueur de Grand Theft Auto V, peut désormais profiter de la nouvelle mise à jour du jeu de Rock star. De cette manière, les utilisateurs peuvent accéder au récompenses doubles et triples cette semaine, aussi bien que une mise à jour du Coup Challenge. De plus, nous recevrons un masque technique avec des points bleus ou le verfld Autarch comme prix à la Roulette of Fortune, ainsi que réductions et bonus.

Tripler les récompenses sur toutes les races terrestres

«Lorsque les méga pièges, les boucles géantes et les tubes acrobatiques disparaissent, la seule chose qui compte, c’est la compétence», soulignent-ils à Rockstar. “Revenez à l’essentiel cette semaine et obtenez le triple récompense sur toutes les races terrestres jusqu’au 25 novembre“.

Double GTA $ et RP lors du dernier jeu de Gerald

Ce gros poisson veut vous contacter pour l’aider à s’échapper. De plus, je vous paierai très généreusement: les joueurs recevront doubler le tarif habituel sur toutes les missions de contact Gerald Jusqu’au 25 novembre.

Triple GTA $ et RP sur Superyacht

“Appeler Brendan Darcy, le capitaine fou des antipodes, pour faire face à toutes sortes de problèmes en haute mer et dans la haute société, “Rockstar nous invite.” Aidez le capitaine à éteindre les incendies au country club local ou à sauver des otages et à tirer sur votre chemin. pendant une tempête parfaite: les six missions Superyacht offrent le triple des récompenses pour braver les marins aussi bien que les garçons de cabine. “

Double GTA $ et RP dans la série Diamond Adversary

Cette semaine, des joueurs qui s’imprègnent la série Adversary du diamant et participer à Bloody Battles in the Den of Sin obtiendra le double de GTA $ et RP.

Double GTA $ et RP jusqu’à la fin (Remix)

“Au lieu de mettre un casque et des protections et de vous frayer un chemin dans la circulation, prenez le volant du petit Panto et essayez d’esquiver l’escouade ennemie de puissants Tezeracts pour atteindre la zone des buts dans Jusqu’à la fin (Remix)”, dit-il. Rock star. “Pour aider à maximiser le facteur de destruction, tous les joueurs recevront le double de récompenses pour leur sang, leur sueur et leurs larmes jusqu’au 25 novembre. Prêt? Pause!”

Mise à jour du défi Heist

Rockstar félicite les joueurs d’avoir Relevez le défi de 100 milliards de dollars GTA la semaine dernière, et pour avoir levé 1 billion de dollars GTA en frappant tardivement. “En récompense de l’effort collectif, tous les acteurs recevra un véhicule neuf au cours de la semaine du prochain Grande mise à jour de GTA Online pour décembre. De plus, tous les participants qui ont joué la semaine dernière recevront un badge d’honneur pour vos efforts“.

Aussi: Tous ceux qui ont joué entre le 12 et le 18 novembre recevront un million de GTA supplémentaires juste pour vous connecter cette semaine.

Masque technique en pointillé bleu gratuit

Les joueurs qui s’affrontent et remportent une bataille commerciale cette semaine recevront un masque technique à pois bleu gratuit.

Véhicule podium de cette semaine: Verfld Autarch

Traversez le hall de Le Diamond Casino & Resort et jouez à Wheel of Fortune tous les jours pour gagner des GTA $, des RP, des vêtements, des prix mystères et plus encore. Le véhicule podium de cette semaine est le Verfld Autarch, une hypercar aérodynamique d’importation avec suffisamment de puissance sous le capot pour intimider la plupart des civils. Êtes-vous comme “la plupart des civils”? Nous n’y croyons pas.

Réductions

Il existe de nombreuses façons d’économiser à Los Santos, si vous savez où chercher. Cette semaine, ceux qui veulent découvrir leur passion pour la mer peuvent profiter de 30% de réduction sur tous les bateaux et yachtsainsi que des améliorations et des modifications pour votre nouveau palais flottant. De plus, des réductions sur véhicules puissants et armes laser. Consultez la liste complète ci-dessous.

Yachts 30% de réductionAméliorations et modifications du yacht: 30% de réduction sur tous les navires 30% de réduction sur les véhicules: Progen T20 40% de réduction sur Dinka Sugoi 40% de réduction sur Truffade Thrax 30% de réduction

Armes laser:

Widowmaker -40% sur Up-n-Atomizer -40% sur Satans from Hell -40%

Bonus Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui lient leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtenez 200 000 GTA $ pour jouer cette semaine. De plus, les membres Prime Gaming recevra gratuitement la discothèque des chaînes Vespucci, ainsi que 80% de réduction sur l’Imponte Nightshade et 60% de réduction sur la Declasse DR1.