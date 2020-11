Sony Playstation 5 :

Rock star a annoncé il y a quelques heures quelle sera la plus grande mise à jour de l’histoire de GTA Online, son jeu multijoueur inclus dans GTA V apprécié par des millions de personnes à travers le monde, de l’Espagne au dernier coin de la planète que vous pouvez imaginer.

Cette nouvelle mise à jour porte le nom de Coup à Cayo Perico et nous présente un nouvel emplacement exotique pour le jeu ainsi qu’un nouvel accent sur la conception des succès désormais célèbres, pour la première fois permettant aux joueurs de les compléter à la fois en solo et avec une équipe de quatre joueurs maximum.

En plus du défi d’essayer de se faufiler dans l’une des îles privées les plus sûres au monde, les joueurs de GTA Online verront également les espaces sociaux se développer pour s’amuser entre amis, découvrir l’arrivée de nouveaux DJ ou stations de radio de classe mondiale. radio avec plus de 100 nouvelles chansons ainsi qu’ils recevront de nouveaux véhicules, armes ou quartier général de sous-marins lourdement armé entre autres.

Vous décidez comment attaquer Cayo Perico

Rockstar lui-même présente Cayo Perico à un niveau narratif d’une manière attrayante, en soulignant que nous choisissons “comment entrer à Cayo Perico, oul’une des îles privées les plus sûres au monde; comment éviter ou neutraliser les forces de sécurité bien équipées là-bas et comment s’échapper avec une série de tests précieux ainsi que toutes les œuvres d’art, l’or et l’argent noir que vous pouvez emporter avec vous. Choisissez les moyens. Choisissez la stratégie. Choisissez votre équipe … ou faites-le même sans aucune aide. Tout ce qui compte, c’est que vous retourniez à Los Santos en un seul morceau. “

Comme on dit, frapper Cayo Perico atteignant les serveurs de Grand Theft Auto Online Mardi 15 décembre.