GTA en ligne, le mode multijoueur de Grand Theft Auto V, a reçu une nouvelle mise à jour dont les joueurs espagnols et les joueurs du monde entier peuvent désormais profiter. Rock star a offert les détails de ce patch, qui apporte avec lui Récompenses doubles et triples, offres Black Friday, la voiture de compétition Bienfaiteur BR8 dans la roulette de la fortune et un tout une série de remises et d’avantages pour les utilisateurs, ainsi que des bonus Prime Gaming. Vous pouvez consulter le contenu ci-dessous:

Tripler les récompenses dans Stay Out of the Line et King of the Hill

“Tranchez vos ennemis et écrasez-les avec la traînée de néons de votre Shotaro N’en fais pas trop“Rockstar nous invite gentiment. C’est une bataille lancée et futuriste où nous pouvons obtenir Triple GTA $ et RP jusqu’au 9 décembre. “Peu importe que ce soit un match par équipe ou un match libre à mort pour la couronne: Les modes King of the Hill offrent également un triple GTA $ et RP à tous les concurrents, gagner ou perdre », ajoutent-ils.

Doublez les récompenses dans les courses automobiles de compétition

Toutes les courses de voitures de course créées par Rockstar Doublez les récompenses jusqu’au 9 décembre, il y a donc une bonne raison de risquer votre vie au volant. “Mettez votre casque et votre singe, Prenez le siège du pilote et découvrez si vous pouvez garder le contrôle à l’approche de la vitesse terminale », indique l’étude.

Obtenez le t-shirt Nagasaki blanc et rouge

Tous ceux qui jouent à GTA Online avant le 9 décembre recevront le T-shirt blanc et rouge Nagasaki gratuit.

Véhicule podium de cette semaine: Benefactor BR8

Traversez le hall de Le Diamond Casino & Resort et profitez de la rotation quotidienne de la roue de la fortune pour gagner des GTA $, des RP, des vêtements, des prix mystères et plus encore. Le véhicule du podium de cette semaine est la voiture de course Benefactor BR8 avec couvercle The Quick Fix, gracieuseté du sponsor principal: Xero Gas.

Soldes du Black Friday (27-30 novembre)

Le consumérisme atteint également la ville de Los Santos: les meilleures offres sont déjà sur Internet, y compris des réductions allant jusqu’à 70% sur le meilleur de Warstock et d’Elitas.

Declasse Scramjet 60% de réductionImponte Ruiner 2000 60% de réductionOcelot Stromberg 60% de réductionPrincipe Deveste Eight 60% de réductionNagasaki Shotaro 70% de réductionTerrorbyte 70% de réductionTerrorbyte Upgrades and Mods 70% de réductionPegassi Oppressor 50% de réductionPegassi Oppressor Mk II 50% RM-10 Bombushka 70% de réduction sur B-11 Strikeforce 70% de réductionBuckingham Luxor 70% de réductionBuckingham Luxor Deluxe 70% de réductionBuckingham Swift (y compris Swift avec Flying Bravo) 70% de réductionBuckingham Swift Deluxe 70% de réduction

Réductions

jeter un coup d’œil à la liste complète des propriétés à prix réduit et des véhicules à prix réduit, que vous trouverez ensuite.

Véhicules supplémentaires:

Ocelot R88 -30% surAnnis RE-7B -40% sur Dinka Vindicator -30% sur Western Rampant Rocket -30% sur Shitzu Hakuchou Drag -30%

Propriétés supplémentaires:

Marchandises spéciales Grands magasins 30% de réduction sur les boîtes de nuit 40% de réduction sur les surclassements et modifications des boîtes de nuit 30% sur tous les garages 40% de réduction

Avantages de Prime Gaming

Les joueurs de GTA Online qui lient leurs comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming obtenez 200 000 GTA $ pour jouer cette semaine. De plus, les membres Prime Gaming recevront gratuitement la discothèque des canaux Vespucci, ainsi que 80% de réduction sur l’Imponte Nightshade et 60% de réduction sur la Declasse DR1.