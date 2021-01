Sony Playstation 5 :

Aujourd’hui Jeux de rock star n’a rien dit officiellement sur l’existence hypothétique de Grand Theft Auto VI, un jeu qui, au vu du succès de la série et de son dernier opus, devrait finir par arriver tôt ou tard. Cependant, il est juste venu à la lumière que Prendre deux Je me suis inscrit en octobre de l’année dernière un nouveau brevet qui devrait aider à améliorer la façon dont les personnages contrôlés par l’IA interagissent avec leur environnement, ce qui rendra les comportements des PNJ beaucoup plus réalistes.

Améliorer le comportement des PNJ

Bien que le brevet ait été déposé par Take-Two et qu’aucun jeu spécifique ne soit référencé, je sais vous pouvez lire dans son générique qu’il a été inventé par David Hynd et Simon Parr, respectivement le directeur technique et le programmeur IA de Rockstar Nord, ce qui pourrait indiquer que c’est quelque chose qu’ils ont créé pour leur prochain jeu, très probablement ce GTA VI qui est tant demandé.

Comme expliqué dans le brevet, dans les systèmes conventionnels que nous voyons actuellement dans tous les types de jeux vidéo, les PNJ sont regroupés par caractéristiques et effectuent toujours les mêmes actions, ce qui les amène, par exemple, à détecter très tard lorsqu’ils vont entrer en collision avec un ennemi. objet à proximité ou le joueur lui-même. En échange, Ce nouveau système permettrait aux personnages de se déplacer dans l’environnement en étant beaucoup plus conscients de celui-ci, voire en ajustant leurs comportements en fonction de la situation dans laquelle ils se trouvent.

À titre d’exemple, il est mentionné que, par exemple, un PNJ qui traverse la ville ralentit lorsqu’il se déplace dans une zone résidentielle, il y a une section avec une certaine limite ou lorsqu’il y a des conditions météorologiques défavorables.

Entre autres choses, Il est également mentionné que ce système permettra d’ajuster la densité de la population et le trafic selon le type de route, sa proximité avec les autres et les actions des propres véhicules du PNJ.

Comme on dit, Grand Theft Auto VI n’a pas encore été officiellement annoncé, bien que tout ce qui est décrit dans ce brevet corresponde aux systèmes que nous nous attendons à voir dans la sixième tranche de la saga, ce qui pourrait être une indication que le titre bénéficiera de grandes améliorations dans le comportement des personnages contrôlés par l’IA.