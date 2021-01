Sony Playstation 5 :

Guerrilla Games a sorti Horizon: Zero Dawn sur PC à Août 2020. La sortie en compatible, bien que réussie au niveau des ventes, s’est accompagnée de divers problèmes de performances et d’erreurs qui ont affecté l’expérience, des bogues que le studio d’Amsterdam a promis de corriger. mises à jour successives qui ont été produites au cours de l’année écoulée. Avec le lancement de patch 1.10, qui inclut de nouvelles fonctionnalités répondant aux commentaires, ont annoncé que le la fréquence des mises à jour diminue pour l’équipe de se concentrer sur la suite pour PS4 et PS5, Horizon 2: Forbidden West.

«Alors que notre équipe continue de développer notre prochain titre Horizon: Forbidden West, nous sommes transition vers des mises à jour moins fréquentes pour Horizon Zero Dawn Complete Edition après ce patch », déclare le studio dans l’annonce de mise à jour; la section Release a été supprimée au moment de la rédaction de cette nouvelle, mais elle semble collectée dans la version du web du 19 janvier. “Gardez à l’esprit que nous continuerons à surveiller les espaces communautaires comme toujours!”

La déclaration continue remerciant les joueurs pour leur “soutien continu” et pour l’envoi de “rapports de clôture au cours des derniers mois”. “Les informations que nous avons reçues via vos rapports étaient inestimable pour une recherche approfondie et aide à résoudre certains des problèmes les plus difficiles que nous avons résolus dans le patch 1.10. “

Améliorations des performances et corrections de bogues dans le patch 1.10

Parmi ces problèmes figurent les améliorations des performances, comme celle qui a causé des cartes Les graphiques AMD seront réservés en permanence 250 Mo de VRAM. Un document texte a également été ajouté à partir duquel les joueurs peuvent jouer avec les paramètres graphiques plus précisément et corrigé des bogues tels qu’un arrêt soudain du jeu lorsque les joueurs appuyaient à plusieurs reprises sur la touche Windows. Vous pouvez consulter le notes de mise à jour ici.

Horizon: Forbidden West, le prochain jeu Guerrilla, devrait sortir en Espagne et dans le reste du monde en 2021 pour PlayStation 5 et PlayStation 4.