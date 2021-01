Sony Playstation 5 :

Bandai Namco a officiellement confirmé que Guilty Gear: Strive, le prochain épisode de cette série acclamée de jeux de combat de Système d’arc fonctionne, arriver en Espagne avec les textes entièrement traduits dans notre langue, bonne nouvelle si l’on considère que cela fait plus d’une décennie qu’un titre de la série n’a pas bénéficié d’une traduction en espagnol.

dernière heure! De @BandaiNamcoES

Ils ont confirmé que Guilty Gear Strive aura des voix en anglais / japonais et … AVEC DES TEXTES EN ESPAGNOL!

Des années se sont écoulées depuis la dernière livraison traduite dans notre langue. 𝙇𝙚𝙩’𝙨 𝙍𝙤𝙘𝙠! #GGST # GuiltyGearStrivepic.twitter.com / REYNWf1nG0— Communauté Arc System Works (@ComunidArcsys) 18 janvier 2021

Dans une autre veine, La société souhaitait également confirmer que les voix du jeu seront à la fois en anglais et en japonais., afin que nous puissions choisir le doublage que nous aimons le plus dans le menu des options, ce qui est toujours apprécié.

Le nouvel épisode d’une saga mythique

Équipement coupable: s’efforcer Ce sera un nouveau point de départ pour la série, nous offrant un jeu de combat exigeant pour PlayStation 4, PlayStation 5 et PC qui sortira le 9 avril., bien que les utilisateurs qui parient pour réserver leurs éditions Deluxe ou Definitive auront la possibilité d’y accéder depuis 6 avril.

Parmi ses nouveautés on trouve un système de jeu entièrement repensé d’introduire de nouveaux mécanismes qui en font une expérience plus accessible et un multijoueur en ligne que l’utilisation d’un code réseau de restauration pour garantir de meilleurs jeux et batailles sur Internet.

Chez Vandal nous avons eu l’occasion de tester sa bêta fermée l’année dernière et nous vous avons apporté un article d’impressions dans lequel il nous était difficile de “cacher certains doutes que ce premier contact avec Guilty Gear: Strive a engendré”. Bien sûr, nous voulions vous donner le bénéfice du doute, car “il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une version bêta et que beaucoup de choses peuvent encore changer avant qu’elle n’atteigne les magasins, et en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une création d’Arc System Fonctionne, nous voulons rester optimistes et confiants que nous finirons par être à la hauteur des attentes. “