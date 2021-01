Sony Playstation 5 :

Arc System Works a publié la vidéo promise de Guilty Gear: Strive dédié à Anji Mito, un combattant d’origine japonaise qui est apparu dans plusieurs jeux de la saga. Cette fois, nous pouvons voir comment il a été mis à jour de Guilty Gear X vers le nouvel épisode qui à venir sur PS5, PS4 et PC le 9 avrilBien que les éditions Deluxe et Ultimate pour consoles le fassent trois jours plus tôt, le 6 avril. Le jeu croisé entre les consoles est confirmé, pas avec le PC.

Anji Mito est le quatorzième personnage pour les débuts de Guilty Gear: Strive after Giovanna, Nagoriyuki, Millia, Zato-1, Ramlethal Valentine, Faust, Sol Badguy, Ky Kiske, May, Axl Low, Chipp Zanuff, Leo Whitefang et Potemkin. Le dernier personnage jouable introduit en février reste à révéler.

Avec mise à niveau gratuite de PS4 à PS5

Ceux qui achètent la version PS4 peuvent faire le saut vers PS5 gratuitement. Si c’est avec la version numérique, il vous suffira de télécharger le jeu sur chaque console, tandis que pour la version physique, le modèle PS5 avec lecteur de disque est naturellement nécessaire. Tous vos achats, comme le Battle Pass, sont transférables d’une console à une autre.

Les différences entre une console et une autre se verront notamment dans les temps de chargement – beaucoup plus rapides sur PS5 – et la résolution. Dans tous les cas, Guilty Gear: Strive montrera à nouveau son style visuel spectaculaire inspiré de l’anime que la série a fait ses débuts dans Guilty Gear Xrd -SIGN- et ses critiques, ou que nous avons vu dans d’autres titres du développeur, tels que Dragon Ball FighterZ et Granblue Fantasy Versus. Il y a quelques jours, Arc Sytem Works a annoncé un nouveau jeu de combat, DNF Duel, qui utilise également le cel-shading.