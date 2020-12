Sony Playstation 5 :

Hadès a été une agréable surprise cette année pour les fans de jeux d’action roguelike. Après avoir reçu en Les Game Awards les prix du meilleur jeu indépendant et du meilleur jeu d’action, le studio de développement Jeux Supergiant donne aux joueurs une fonction pratique: La sauvegarde croisée entre les versions PC et Nintendo Switch est maintenant disponible. Cette caractéristique vient après que le titre ait dépassé le million d’exemplaires vendus en septembre dernier.

Hadès: nous pouvons maintenant profiter de la sauvegarde croisée

Sur le Twitter officiel de Jeux Supergiant a été là où il a été annoncé la fonction de sauvegarde croisée pour les versions PC (le jeu est disponible à la fois sur Steam et sur Epic Games Store) et sur Nintendo Switch. Tout ce que nous avons à faire c’est allez dans le menu principal de Switch et connectez notre compte Steam ou Epic au système. Une fois que nous avons terminé le lien, il ne nous reste plus qu’à charger nos données sauvegardées et tout devrait être prêt pour continuer là où nous nous sommes arrêtés.

“Hermès est là avec de bonnes nouvelles: Notre mise à jour crossplay pour Hadès est maintenant disponible sur Nintendo Switch! 💾↔️☁️ », a écrit Supergiant Games dans le message partagé avec ses abonnés.« Lisez la section d’aide et d’informations du jeu pour plus de détails. »À leur tour, ils soulignent que cette mise à jour comprend également plusieurs améliorations que le studio a implémenté dans la version PC après sa sortie.

Hermes est là avec de bonnes nouvelles: notre mise à jour Cross-Saves pour HADES est maintenant disponible sur Nintendo Switch! 💾↔️☁️ Veuillez lire la section Aide et informations du jeu pour plus de détails. Cette mise à jour inclut également diverses autres améliorations de nos correctifs PC post-lancement. #HadesGame #NintendoSwitch pic.twitter.com/UgwBRQsUOo— Supergiant Games (@SupergiantGames) 16 décembre 2020

Hadès: un roguelike très applaudi

Chez Vandal nous nous sommes qualifiés en notre analyse à Hadès comme “l’un des meilleurs jeux du genre”. Le titre vient des mêmes pères de jeux que Bastion ou Transistor, et invite les joueurs à se plonger dans un combat effréné où le dieu Hadès doit se frayer un chemin à travers des hordes d’ennemis pour atteindre le mont Olympe.

Nous vous rappelons que le jeu est disponible sur PC (Steam et Epic Games Store) et Nintendo Switch. Si vous venez de commencer cette aventure, nous vous laisserons également ici notre guide complet trucs et astuces.