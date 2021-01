Sony Playstation 5 :

Hadès, le rogue-like de Supergiant Games, C’est le jeu le mieux noté par les utilisateurs de Steam cette année. À quelques heures de la fin de 2020, nous pouvons déjà lire les données du portail Steam250, qui collecte l’évaluation des utilisateurs de la plate-forme Valve, comme des informations précises sur les jeux qui ont suscité les meilleures opinions des joueurs PC.

Spécifiquement Hadès a été voté 105845 fois au total, selon cette liste que le top 150 mieux noté sur Steam, et a gagné un score de 8.77. Cette évaluation lui a valu de devenir le jeu le mieux noté de 2020, surperformant les autres poids lourds cette année comme Half-Life: Alyx, Phasmaphobia ou Persona 4 Golden, qui malgré sa sortie il y a longtemps, c’était en 2020 quand il a finalement atteint les ordinateurs.

Factorio est le deuxième jeu le mieux noté sur Steam

Le deuxième jeu le mieux noté par les utilisateurs de Steam est Factorio, une œuvre qui, comme Hadès, a laissé sa version de Accès anticipé qui sortira en tant que jeu définitif en 2020; oui, à la différence que Factorio avait développé en accès anticipé pendant huit ans quand il a sorti sa version 1.0. Ce titre de gestion d’usines et de machines à grande échelle a également atteint un score de 8.77 grâce à 106467 votes d’utilisateurs, ce qui pour certains pourrait supposer que c’est le jeu le mieux noté sur Steam ou que, au moins, il y a une égalité pour la première place.

Il est curieux de voir comment cette liste est principalement dominée par les jeux indépendants ou peu lié au triple A: si on continue de baisser dans le classement des 150 jeux les mieux notés sur Steam, on retrouve des œuvres qui sont passées inaperçues comme Helltaker, The Henry Stickmin Collection, Risk of Rain 2 ou encore Deep Rock Galactic. Il faut beaucoup descendre, en position quinze, pour trouver productions avec plus de présence dans notre quotidien comme Ori and the Will of the Wisps ou Yakuza: Like a Dragon.