Au début de ce mois, nous vous avons expliqué comment Gabe Newell veut concrétiser la réalisation de Half-Life 2 Episode Two Little Rocket Man, que nous connaissions en Espagne sous le nom d’Enanonauta. L’événement aura lieu aujourd’hui 20 novembre à 15 h 22 (heure de la péninsule espagnole). Votre objectif est de collecter des fonds qui sera destiné à l’unité de soins intensifs pédiatriques de l’hôpital pour enfants Starship, à Auckland, Nouvelle-Zélande. Le même Newell a annoncé la sortie en vidéo que je vous laisse ensuite:

Dwarfman: l’exploit se réalise aujourd’hui, 20 novembre

“Nous sommes à Nouvelle Zélande et nous pouvons faire quelque chose de vraiment amusant, grâce à nos vieux amis de Atelier Weta, et nos nouveaux amis Laboratoire de fusée“sont les mots avec lesquels Gabe Newell commence la vidéo que nous avons laissée sur ces lignes. “Lançons une naine de titane imprimée en 3D dans l’espace. Nos fans de Half-Life et Left for Dead savent probablement qu’ils s’amusent avec ça, mais plus important encore, nous allons collecter des fonds pour l’hôpital Starship“.

En ce sens, Newell soutient que donner un dollar pour chaque personne qui assiste à l’événement de lancement du gnome dans l’espace. À son tour, le responsable de Valve soutient que nous pouvons faire des dons par nous-mêmes en accédant au portail The Heart of Racing. Quand et où pouvons-nous profiter de cet événement? Sur la chaîne YouTube Rocket Lab Aujourd’hui 20 novembre à 15 h 22, heure espagnole.

Le lancement du gnome Chompski est célébré aujourd’hui à 15h22 en Espagne

La réalisation originale exigeait que les joueurs Half-Life 2 Épisode 2 ils emporteraient ce nain de jardin avec eux depuis le début du jeu. De cette manière, Chompski nous a accompagnés tout au long de notre odyssée … ce qui pouvait être un peu encombrant quand, en même temps, nous devions faire face aux ennemis qui venaient à notre rencontre. À la fin, nous pouvons mettre Chompski sur l’une des fusées et le lancer dans l’espace pour obtenir ce trophée. Quoi qu’il en soit, maintenant la réalisation deviendra une réalité et, de plus, pour une cause de solidarité.

Le lien de Gabe Newell avec la Nouvelle-Zélande, en revanche, est devenu très spécial: rappelons-nous qu’il a dû passer l’emprisonnement dans le pays en raison de la fermeture des frontières par le gouvernement, afin d’empêcher la propagation du virus COVID-19. . Au lieu de retourner en Amérique, Newell a pris la décision de rester dans le pays, où il est resté en contact avec les sociétés Weta Workshop et Rocket Lab, en charge de l’organisation du lancement du gnome Chompski.