Halo Infinite sera lancé sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC dans automne 2021. Les informations proviennent d’une mise à jour complète du développement publiée par 343 Industries dans Halo Waypoint où des aspects tels que changement graphique après le gameplay critiqué de juillet, le mode multijoueur et les microtransactions produits de beauté.

L’annonce de la date de sortie vient de la main de Joseph Staten, qui est venu à 343 Industries il y a quatre mois; Staten a travaillé sur scénario, directeur cinématographique et directeur créatif dans les jeux de la saga créés par Bungie. “Mais j’ai passé les quatre derniers mois immergés dans l’univers Halo et c’est mon honneur en tant que directeur créatif d’aider notre équipe à lancer Halo Infinite à l’automne 2021”, dit-il.

Staten dit qu’après quelques mois de travail acharné, l’équipe reviendra des vacances de Noël en janvier pour “terminer le match à un rythme sain”: “J’ai rejoint 343i alors que l’équipe était aux prises avec les retours de la démo de la campagne de juillet. Cette discussion s’est résumée à une vérité fondamentale: nous avions besoin de plus de temps pour bien faire les choses“Il ajoute que la sortie du titre à la fin de l’année prochaine “ce n’est que le début de l’aventure”.

Modifications graphiques et nouvelles images

L’étude de Redmond a publié de nouvelles images de deux armes, de la personnalisation Spartans en multijoueur, un art conceptuel d’un niveau de jeu et deux captures (l’une d’elles est celle qui dirige cette actualité) dans le jeu de l’une des nouvelles cartes multijoueurs, toujours en développement. La scène, à l’intérieur (ils s’assurent qu’il y aura des cartes à l’extérieur), montre le verticalité auquel nous sommes habitués à la série dans son multijoueur.

Neill Harrison, chef de l’équipe artistique, admet que «l’art et le graphisme» de la démo de juillet ils n’ont pas atteint le “niveau que nous maintenons pour Halo; même dans un état de travail en cours”. S’assure que reçu des critiques affectent des aspects sur lesquels ils travaillaient déjà comme “lumière indirecte, réponse des matières, végétation et rendu des arbres, nuages, transitions avec le niveau de détail et la fidélité des personnages”.

Ani Shastry, responsable du développement de l’équipe graphique, s’assure que l’objectif de ses employés pour la démonstration était d’obtenir une haute résolution et de maintenir les performancesEn conséquence, de nombreuses «fonctionnalités clés» telles que l’éclairage global, la journée dynamique, le rendu GPU et d’autres technologies qui apportent une fidélité visuelle au jeu et sont déjà en cours de travail ont été négligées.

Nicolas Bouvier, artiste conceptuel senior et directeur artistique, réaffirme que l’objectif est de “combiner les formes de jeux plus simples et plus simples comme Halo 1 ou 2 avec les exigences de la prochaine génération et l’attente “du nouveau titre. Dans le cas de Craig, le Brute qui a joué dans les mèmes dans le monde entier, Harrison dit que dans la démo de juillet les animations faciales n’ont pas été implémentées. En plus de ceux-ci, différents visages, coiffures, barbes et autres Brute sont ajoutés.

Microtransactions en multijoueur gratuit et personnalisation des Spartans

343 Industries a également montré des images illustrant la personnalisation des Spartans dans le mode multijoueur, pour être libre. L’étude de Redmond a promis que il n’y aura pas de boîtes de butin ou d’achats aléatoires– Le magasin de microtransaction affichera exactement l’objectif cosmétique que le joueur achète. De nombreux éléments de personnalisation sont disponibles jouer la campagne, relever des défis, démontrant des compétences dans le jeu et avec d’autres actions dans le jeu.

Ceux qui jouent à la version gratuite peuvent également débloquer des produits cosmétiques gratuits. Concernant le nouveau système de Personnalisation des Spartans, qui laisse de côté les couleurs primaires et secondaires habituelles, promettent d’être vous pouvez changer le style d’encore plus de pièces d’armure que dans Halo Reach. Les joueurs vétérans seront également récompensés avec des skins exclusifs.

Ils assurent que, bien qu’il y ait des événements pour une durée limitée, ils ne veulent pas que leur jeu fasse la promotion de FOMO, c’est-à-dire «forcer» les joueurs à entrer dans le titre s’ils ne veulent pas rater une expérience unique. Ryan Paradis, de la 343i “Live Team”, assure que le match se déroulera “grandir et évoluer au fil du temps” et qu’ils travaillent déjà sur la feuille de route pour le nouveau contenu après le lancement.

La déclaration se termine par un autre message du directeur créatif Joseph Staten, qui assure que a joué toute la campagne deux fois au cours de sa première semaine de travail: “Infinite est de loin le monde Halo le plus large et le plus vertical jamais créé. Pourquoi l’équipe a-t-elle fait cela? Parce qu’ils ont compris que l’émerveillement et la liberté sont la clé de l’expérience Halo.”