Sony Playstation 5 :

Halo Infinite fera ses débuts en Espagne et dans le monde en 2021, à la fois sur PC et Xbox Series X / S… et aussi sur Xbox One. Malgré les nombreuses rumeurs qui se chargent de signaler l’annulation du jeu sur la console de la génération précédente de Microsoft, le studio de développement 343 Industries insiste encore une fois sur le fait que le titre sera lancé sur cette plateforme.

Oui, Halo Infinite sera également disponible sur Xbox One

Le community manager de 343 Industries, John Junyszek, a pris soin de rejetant à nouveau la rumeur suggérant que le jeu ne fera pas ses débuts sur Xbox One. Après avoir pris le contrôle de son compte Twitter pour répondre à l’un de ses followers, qui a posé des questions sur l’annulation supposée du lancement du jeu sur cette console, Junyszek a écrit ce qui suit: “Non. S’il vous plaît laissez-moi profiter des vacances.”.

En fait, plus tôt ce mois-ci, le studio a annoncé que le jeu arriverait à l’automne 2021 sur XSX, PC et Xbox One. Après les critiques reçues lors de la présentation en juillet, ils ont confirmé que travaillent à l’amélioration de l’aspect graphique du jeu, tout en annonçant l’inclusion d’un multijoueur gratuit sans boîtes à butin ni achats aléatoires.

“S’il vous plaît laissez-moi profiter des vacances”

Ce n’est pas la première fois que 343 Industries nie que le jeu a été annulé sur Xbox One. En août dernier, le studio a également dû faire un pas en avant pour démystifier les rumeurs et affirmer que ses plans n’avaient pas été modifiés. C’est Junyszek lui-même qui a écrit ce qui suit: “Il n’est pas prévu de modifier notre lancement en 2021 ou les appareils et plates-formes que nous prenons en charge. Nous construisons Halo Infinite pour qu’il soit le meilleur possible sur chaque plateforme. “

Joseph Staten, qui a rejoint 343 Industries il y a quelques mois, prend la relève chef de projet campagne, ayant travaillé sur les titres Bungie de la saga. Il était chargé de souligner pourquoi le retard de jeu était dû: “J’ai rejoint 343i au moment où l’équipe était aux prises avec les opinions de la démo de la campagne de juillet. nous avions besoin de plus de temps pour bien faire les choses“.