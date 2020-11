Sony Playstation 5 :

Halo Infinite allait être mis en vente avec la Xbox Series X / S le 10 novembre, mais 343 Industries et Microsoft ont décidé de reporter la sortie du jeu à l’année suivante, laissant la console sans l’un de ses principaux titres de lancement. Votre mode campagne sera publié dans 2021 et être payé, mais son multijoueur sera gratuit et offrira un taux de 120 fps. Maintenant une rumeur suggère que l’année prochaine une bataille royale sera lancée pour cet épisode.

C’est le compte Twitter Gaming Leaks & Rumors qui a révélé ces informations sur le multijoueur de Halo Infinite. Comme vous pouvez le voir dans les messages insérés sous ces lignes, cette rumeur suggère que la nouvelle livraison de La saga Master Chief sera lancée par chapitres, dans un format similaire à Halo: The Master Chief Collection. On suppose que sera divisé en quatre épisodes et le dernier ne sortira qu’en 2031.

Leak: Halo Infinite fonctionnera de la même manière que la Master Chief Collection puisque 343 prévoit de publier 4 “chapitres” dans la décennie de soutien d’Infinite. 2 titres dérivés sont actuellement en phase de planification. Le moteur Splicespace continue d’être mis à niveau tout au long de 2020 (1/9) – Gaming Leaks & Rumors (@GameLeaksRumors) 24 octobre 2020

Mode Battle Royale en 2021 et deux spin-offs

Selon ces informations, le premier épisode, ce que nous appelons maintenant Halo Infinite, sera lancé entre mars et juin 2021. Cette date n’est pas certaine, reconnaît la source. Cette même année le susdit bataille royale, un mode gratuit qui est un pari de Microsoft et que 343 Industries n’a pas voulu ajouter au jeu.

Il est également mentionné qu’il y aura deux spin-offs, un qui suit la ligne Halo Wars, bien que recherchant un format RTS (stratégie en temps réel) plus traditionnel, et un autre qui utilise Fireteam Osiris, protagonistes de Halo 5, pour raconter les événements de Halo Infinite de leur point de vue.

D’un autre côté, on parle aussi que le controverse récente par le nouveau système de personnalisation de Halo Infinite, connu sous le nom de système de revêtement, a sonné toutes les alarmes dans 343 Industries, mais comme ils ont déjà des accords commerciaux, il n’est pas possible de revenir au système de couleurs primaire et secondaire que la communauté aime tant.

Évidemment ni 343 Industries ni Microsoft n’ont parlé de ces prétendues fuites, dont la source originale les a publiés sur Reddit, vous devez donc prendre ces informations pour ce qu’elles sont: des rumeurs. Récemment, le développeur a promis plus de transparence dans la communication du développement et partager bientôt des nouvelles du jeu.