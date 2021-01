Sony Playstation 5 :

Animal Crossing: New Horizons est devenu l’un des jeux les plus populaires de l’année dernière 2020, après avoir fait ses débuts sur Nintendo Switch en mars. Au Royaume-Uni, il a clôturé l’année en étant la plus vendue dans le pays, et ses chiffres s’élèvent à plus de 22 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Alors si ce phénomène dans le monde des jeux vidéo on le joint à la comédie musicale HamiltonAprès ses débuts dans le catalogue Disney + Espaa, sa popularité a été revitalisée, le résultat est incroyable. Le youtubeur Guitar_Knight14 a recréé dans New Horizons le spectacle de Lin-Manuel Miranda, et voici à quoi ressemblera la comédie musicale dans le jeu Nintendo:

Hamilton: New Horizons, la comédie musicale

La vidéo que nous vous avons laissée sur ces lignes est dédiée à Acte 1 terminé de la comédie musicale Hamilton, atteignant une durée de 1 heure et 13 minutes. En utilisant les animations et les personnages du jeu, le joueur Guitar_Knight14 a été chargé de déplacer la proposition de Broadway vers le titre de Nintendo Switch. Des personnages comme Lafayette de Daveed Diggs ou Aaron Burr de Leslie Odom Jr. profiter de leur propre version dans ce monde animal, tout en Alexander Hamilton – joué par Lin-Manuel Miranda dans l’original – est incarné par Jonquille, le favori des joueurs.

“Ceci est mon cadeau de Noël pour vous, J’espère que vous passez un joyeux Noël et une bonne année. Merci de m’avoir rejoint ces 6 derniers mois. A l’année prochaine », saisissez Guitar_Knight14 lors du partage du projet. Pour l’instant, la prochaine étape sera de recréer l’acte 2 de la comédie musicale, bien que nous supposions qu’il faudra encore quelques mois pour le présenter. Un fait curieux à propos de cette vidéo est que Guitar_Knight14 a pris la liberté de présenter certaines scènes – comme celles consacrées au passé de Hamilton – quelque peu différent de l’œuvre originale, permettant au fil narratif de rester intact.

Hamilton Act 1 recréé intégralement dans Animal Crossing: New Horizons

Les utilisateurs ont été impressionnés par cette adaptation de Hamilton et espèrent que Lin-Manuel Miranda pourra la voir. “J’espère toujours qu’à la fin de tout cela, Lin Manuel Miranda l’a vu. Je pense toujours que tu vas adorer ça»a écrit un internaute. Pour le moment, Miranda espère présenter la comédie musicale sur grand écran, des plans qui ont été frustrés par la pandémie de coronavirus:« Une fois les salles de cinéma rouvertes, [espero que] il y a un monde où cela est montré dans les théâtres. “

La comédie musicale, qui s’ouvre à Broadway le 20 janvier 2015, suit la vie d’Alexander Hamilton, l’un des pères fondateurs des États-Unis, tandis que la guerre d’indépendance et d’autres épisodes de l’histoire américaine sont également représentés. Les paroles, la musique et le scénario sont signés par Miranda.