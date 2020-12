Sony Playstation 5 :

L’une des questions qui s’est posée à plusieurs reprises cette année est de savoir s’il existe ou non un contenu politique dans les jeux vidéo, et le Festival des Fun & Serious Games à Bilbao vient de terminer cette affaire est arrivée deux entretiens que le présentateur, Antonio Santo, a menés avec Warren Spector et Harvey Smith, qui a coïncidé avec le développement de Deus Ex à la fin du siècle dernier, un jeu dans lequel le joueur devait prendre des décisions qui décidaient de la fin à atteindre. Spector et Smith ont expliqué que la politique est partout, bien que chacun d’entre eux l’ait fait sous des angles différents. Selon Smith, actuel directeur d’Arkane Austin, «Si quelqu’un dit dans mon jeu qu’il n’y a pas de politique, c’est un putain de mensonge. Il y a de la politique dans votre jeu. Il y a un scénario où vous dépensez un milliard de dollars pour certains personnages qui se déploient sur un site pour tirer sur des terroristes ou autre et vous ne racontez qu’une partie de l’histoire et vous pensez qu’il n’y a pas de politique dans votre jeu. Vous me faites hésiter. “

Savoir qui a le pouvoir et comment il est distribué

Smith a poursuivi en disant: «Il y a de la politique partout. La politique consiste à savoir qui détient le pouvoir et comment il est distribué. C’est intéressant parce que Dishonored concerne l’inégalité et ce que vous faites avec le pouvoir lorsque vous en avez. Faites-vous souffrir tout le monde autour de vous ou essayez-vous de créer le moins de bruit possible et de ne pas abandonner vos principes et ce que vous avez accompli? Cela vous met dans des situations morales délicates. ” Depuis le début de la pandémie, j’ai reçu plusieurs fois le principe de Deus Ex dans lequel Bob Page parle de la propagation du virus dans les rues et Dishonored parle de la peste des rats. Cyberpunk était très à la mode lorsque l’équipe qui s’est développée Deus Ex, vers 96 ou 97, on lisait tous Snow Crash et Neuromancer est sorti quand je venais de terminer le lycée. C’est très compliqué car vous avez une couche statique de cyberpunk dans lequel vous dites que c’est très cyberpunk parce que le gars porte un blason bleu et a un bouchon sur le côté de la tête, mais il y a la couche du thème qui traite de savoir si vous vous consacrez à la chose la plus rationnelle, qui est d’obtenir de l’argent et quoi les gens au pouvoir s’y accrochent, souvent au détriment des autres, de ce qui nous rend humains, des bonnes choses de la vie, des choses agréables, des choses qui ne peuvent pas être achetées et affrontées qui impliquent un grand effort, dire non, bon sang, ce n’est pas ce que je veux, je ne veux pas travailler toute ma vie pour une putain de société même si cela ne me rapporte aucun avantage. C’est un acte de rébellion et si vous travaillez dans le cyberpunk, vous devez vous en tenir à cela. “

Sans arriver à une position aussi claire que celle de Smith, également vétéran Warren Spector, qu’il a dirigé et codifié avec Smith Deus Ex a indiqué lors de l’interview que Santo a mené la politique est dans toutes les œuvres d’une manière ou d’une autre. Selon Spector, «C’est un cliché mais tout est politique jusqu’à un certain point. J’essaie toujours de faire des jeux qui parlent de quelque chose, que les gens ne tuent pas tout ce qui bouge, ou ne tuent rien ou quoi que ce soit. Tout a un pourquoi. Mickey épique il s’agissait de l’importance de la famille et des amis entre autres choses. Je commence toujours par une série de questions, de quoi parle ce jeu? Mais j’essaye de ne pas faire de plaidoyer Les films, les livres, les poires, même les peintures font une déclaration, ce qu’ils vous transmettent est l’opinion du créateur et votre position à ce sujet est soit je suis d’accord, soit je ne suis pas d’accord. Les jeux vidéo ne sont pas construits autour d’un plaidoyer mais autour de questions et ensuite nous pouvons permettre aux joueurs de répondre à ces questions grâce au gameplay. “

Laissez les joueurs décider eux-mêmes de la bonne fin

Spector a expliqué comment cela se traduit par des jeux qui peuvent être perçus très différemment: “Personne ne saura jamais quelle est la fin que je considère comme bonne pour Deus Ex, Je ne dirai jamais. J’ai mon avis dessus mais je ne le dirai jamais, pars laissez les joueurs décider eux-mêmes. Pas seulement dans le jeu, mais dans le monde réel, laissez-les dire à quoi cela devrait ressembler. Pour vous donner un exemple de la façon dont cela pourrait fonctionner, je suis allé à une conférence dans une université et quand j’ai terminé, j’ai fait quelque chose que je ne fais jamais. Certains des participants m’ont demandé si je voulais aller prendre un verre au bar, et j’ai dit oui, je ne sais pas pourquoi. Après quelques verres, un gars était un peu heureux et a dit: Comment avez-vous pensé faire un si bon jeu? -Nous devons remplir les espaces en soft-, right-wing? et puis un autre est venu et a laissé échapper: Non? Mais si c’était de gauche du début à la fin? Et le fait est qu’ils avaient tous les deux raison, en raison de la façon dont chacun d’eux avait joué, ils ont obtenu des réponses différentes et ont décidé par eux-mêmes, ” conclu.