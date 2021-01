Sony Playstation 5 :

Ils seront disponibles sur PlayStation 4, Nintendo Switch et Epic Games Store le 4 février. après son passage le 3 décembre sur PS5, Xbox Series X | S, Xbox One et les PC stores Steam, GOG et Microsoft Store. Dans le cas de la console Sony, celui qui achètera le jeu sur PS4 recevra une mise à jour gratuite pour la version PS5 et vice versa. C’est une aventure des créateurs de Furi, The Game Bakers, qui cette fois change complètement de style pour une histoire aux touches d’exploration et de jeu de rôle qui parle de maturité et de vie en couple.

“Explorez la planète à la recherche de matériaux pour réparer le navire et le transformer en un foyer chaleureux. Profitez des moments de tous les jours en couple pour rejoindre le lendemain: cuisiner, fabriquer, ramasser des fournitures … Luttez contre ceux qui veulent les séparer et bien synchroniser les actions .SCe n’est que si les deux personnages suivent le rythme et parviennent à se coordonner parfaitement que vous pourrez protéger leur relation.“dit l’étude.

Une proposition indépendante originale

Chez Vandal, nous analysons Haven à l’occasion de sa sortie originale et nous vous disons que “The Game Bakers, n’a pas été marqué avec une production qui n’a que peu ou rien à voir avec leur travail précédent et avec la grande majorité des oeuvres actuelles. Haven est une aventure très curieuse dans laquelle le combat et l’exploration deviennent ses principaux piliers jouables mais qui, vraiment, son point fort a à voir avec la relation entre ses deux protagonistes. Un jeu qui ne s’adresse certainement pas à tous les types d’utilisateurs en raison de ses caractéristiques et de sa lenteur de développement, mais il mérite sa reconnaissance.«Bien qu’il puisse être apprécié seul, il accepte également une coopérative locale pour qu’une deuxième personne contrôle l’autre personnage.