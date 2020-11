Sony Playstation 5 :

La série basée sur le jeu vidéo The Last of Us a enfin reçu le feu vert de HBO.

Adapter un jeu vidéo à une série télévisée peut ne pas sembler la meilleure idée au monde, surtout si l’on considère les nombreuses adaptations de jeux vidéo au cinéma qui n’ont pas fonctionné aussi bien que prévu, mais quand le réseau qui va le faire l’est HBO, la chose change.

Et plus si le jeu qu’ils vont adapter est The Last of Us, l’un des plus intenses et des plus aimés des fans depuis sa mise en vente en 2013. Bien que le projet d’adapter le jeu de zombies à la télévision était annoncé depuis mars Cette année, comme l’a rapporté Variety, c’est maintenant que HBO a donné le feu vert final au projet pour aller de l’avant et commencer son processus de pré-production avec une équipe plus que brillante.

D’une part, nous avons Craig Mazin, qui servira de producteur exécutif sur la série ainsi que de scénariste principal, comme il l’a fait avec la série Tchernobyl, lauréat de deux Golden Globes et de neuf Emmy Awards, dont les catégories les plus importantes de la meilleure série limitée; et de l’autre, nous avons Neil Druckmann, directeur créatif et créateur du jeu vidéo de The Last of Us qui sera en charge de revoir le travail réalisé avec l’adaptation.

“Craig et Neil sont des visionnaires qui jouent dans une ligue à part. Avec eux comme capitaines et aux côtés de l’incomparable Carolyn Strauss [productora de Juego de tronos], cette série ravira tous les fans passionnés par deux jeux vidéo de The Last of Us, tout en attirant beaucoup plus dans la série », a expliqué Francesca Orsi, vice-présidente de la programmation chez HBO.