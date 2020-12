Sony Playstation 5 :

Henry Cavill, acteur qui joue Geralt of Rivia dans l’adaptation Netflix de The Witcher, a subi un accident au milieu du plateau de tournage. Cela a été rapporté par The Sun, un média qui ne peut pas spécifier exactement quel type de blessure Cavill a subi, mais qui garantit que a été dans la jambe et que ce n’était pas assez grave qu’une ambulance doive intervenir.

Même ainsi, l’acteur a dû abandonner le tournage de The Witcher et, selon les informations, il ne l’aurait pas fait de son propre pied car Je ne pouvais pas marcher. Il semble que Henry Cavill a subi un tel accident lors de l’enregistrement de une scène d’assaut impliquant des axes oscillants. Pour le moment, et même si cela semble être une blessure grave, le tournage s’est arrêté.

Putain de tir

Ce n’est pas la première fois que cette série doit arrêter de tourner: Déjà en début d’année l’enregistrement de la deuxième saison s’est arrêté pendant des mois à cause de l’arrêt provoqué par le coronavirus. C’est en août que les séances ont enfin pu reprendre, un mois au cours duquel on a même pu voir la première image à l’intérieur du décor partagée par Henry Cavill lui-même sur son compte Instagram personnel.

Le mois dernier en novembre Le tournage de la deuxième saison de The Witcher s’est à nouveau arrêté lorsque quatre membres de la distribution ont été testés positifs pour le coronavirus. Certaines voix ont commencé à spéculer que Cavill était l’un de ceux infectés par le COVID-19, mais les responsables de la série ont précisé qu’aucun des protagonistes n’avait été testé positif. Cette seconde pause a duré un peu moins et le tournage a repris fin novembre.

Avec tous ces revers, il fallait s’attendre à ce que Netflix avait déjà confirmé il y a quelques mois: que le tournage ne se terminera qu’en 2021. Nous ne savons pas pour le moment comment l’accident d’Henry Cavill affectera ces plans., si la blessure est suffisamment grave pour que l’enregistrement ne puisse pas continuer ou si les sessions peuvent reprendre sous peu. Il reste à attendre une confirmation officielle des responsables de la série.