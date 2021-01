Sony Playstation 5 :

Il y a quelques jours à peine sortait Hitman 3, le troisième et dernier opus de ce nouveau trilogue Agent 47 que le studio dans IO Interactive a produit indépendamment. Il est actuellement disponible sur pratiquement toutes les plates-formes, des consoles de nouvelle génération, PS5 et Xbox Series X / S, aux PC et aux consoles de génération précédente, telles que PS4, Xbox One et même Nintendo Switch, où une version cloud a été publiée.

Apparemment, cette première s’est plutôt bien passée; Ceci est assuré au moins par le compte officiel IO Interactive sur Twitter, où l’étude a publié une image informant que le lancement de Hitman 3 C’était “le plus grand lancement numérique de l’histoire de la franchise”, qui comprendrait non seulement le nouveau trilogue, mais tous les jeux de la saga Hitman sortis depuis sa naissance en 2000.

HITMAN 3 est arrivé! Et c’est le plus grand lancement numérique de l’histoire de la franchise. pic.twitter.com/7j8rDkEhAa— IO Interactive (@IOInteractive) 22 janvier 2021

La critique garantit le succès d’Hitman 3

Bien sûr, IO Interactive ne précise pas ce qu’ils entendent par ce “plus grand lancement”, et cela pourrait bien être le nombre de copies numériques vendues, le nombre de joueurs simultanés, le niveau de revenu. Bien que nous ne disposions pas de ces données spécifiques, il semble que ce Hitman 3 aimé; Et, comme vous pouvez le voir dans le tweet du studio, IO Interactive a également souhaité se vanter des bonnes notes qu’il a obtenues de la presse spécialisée.

Dans Vandale Nous avons également pu tester Hitman 3 et dans notre analyse nous disons de lui que “probablement le meilleur jeu de la dernière trilogie de l’agent 47, un titre rond qui a certains des meilleurs niveaux de la série, une multitude de possibilités, une liberté de mouvement et de nouveaux outils pour pimenter un peu la formule jouable. Nous sommes confrontés à un travail remarquable même s’ils commencent également à remarquer quelques signes d’épuisement dans la saga, donc la décision d’IO Interactive de conclure ce trilogue sur les grandes portes et de laisser notre tueur préféré prendre des vacances bien méritées semble encore meilleure. “