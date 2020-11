Sony Playstation 5 :

Hitman 3 sera lancé le 20 janvier en Espagne, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, PC, Google Stadia et même Nintendo Switch grâce au jeu dans le cloud. Les versions les plus puissantes prendront en charge les effets de lancer de rayons, bien que IO Interactive signale que ce sera quelque chose après le lancement via une mise à jour, sans donner une date plus approximative.

Dans un article sur le blog officiel, la développeur parle de sa collaboration avec Intel pour fournir la meilleure optimisation et les meilleures performances aux joueurs sur PC, avec des ajustements et des correctifs tout au long de 2021 qui améliorent l’expérience sur les PC les plus puissants, multipliant les le nombre de personnages à l’écran ou la complexité des destructions. «Nous introduisons également l’ombrage à taux variable (VRS), une technique qui nous permet de hiérarchiser les ressources GPU là où elles ont le plus d’impact. De plus, nous implémenterons également le lancer de rayons après le lancement“, en 2021.

Le texte se termine en rappelant la célébration du 20e anniversaire de la saga et les avancées techniques présentées par Codename 47, en plus de rappeler aux fans qu’ils sont Restez à l’écoute pour plus de nouvelles sur Hitman 3 ce mois-ci.

La fin d’un voyage

Le dernier épisode de la trilogie a misé sur un ton plus sérieux et plus adulte que ses prédécesseurs, avec l’intention de clore l’argument actuel. “C’est un jeu plus contemplatif, plus intime”, a déclaré IO Interactive. “Il y a des choses qui vont arriver et qui font partie des personnages depuis longtemps, et je pense que les joueurs vont trouver intéressant d’en être témoin.”

Hitman 3 n’est pas le seul projet du studio. Ces jours-ci, ils nous ont surpris avec quelque chose de nouveau, un jeu vidéo basé sur la licence 007 à raconter une histoire sur les débuts de James Bond à l’agence. Ils reviendront à utiliser leur technologie, le moteur graphique Glacier que nous avons vu au cours de la dernière décennie dans Hitman.