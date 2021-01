Sony Playstation 5 :

Le suivant 20 janvier sortira en Espagne et dans le reste du monde Hitman 3, mettant ainsi fin à PC, PS4, Xbox One, Stadia, PS5 et Xbox Series X / S au triloga acclamé mettant en vedette l’ignifuge Agent 47, probablement l’assassin le plus célèbre du monde des jeux vidéo.

Maintenant, IO Interactive a voulu alléger l’attente en confirmant quels seront les six lieux que nous visiterons tout au long de l’aventure principale. Bien que la société ne considère pas cela comme un spoiler et n’ait donné aucun détail sur l’intrigue, vous voudrez peut-être arrêter de lire ici si vous êtes très sensible à ce type d’informations, car vous voudrez peut-être découvrir par vous-même les régions de la planète auxquelles Ils vous enverront lorsque vous y jouerez.

Les phases de Hitman 3

Ainsi, la liste des emplacements par ordre d’apparition est la suivante:

Dubi (Emirats arabes unis) Dartmoor (Royaume-Uni) Berlin (Allemagne) Chongqing (Chine) Mendoza (Argentine) Carpates (roumain)

Comme tu vois, Nous commencerons notre aventure à Dubi en assistant à la cérémonie d’inauguration du plus haut bâtiment du monde et de là, nous visiterons toutes sortes d’endroits jusqu’à ce que nous atteignions les montagnes des Carpates, où nous découvrirons comment l’histoire de ce personnage charismatique se termine.

La fin du trilogue

Évidemment, Ce sera une aventure d’action et de furtivité qui nous donnera beaucoup de liberté dans une série de scénarios élaborés afin que nous puissions décider nous-mêmes de la meilleure façon d’atteindre nos objectifs, y mettre fin et quitter la zone, récompensant ainsi notre créativité et offrant beaucoup de rejouabilité à votre proposition. De plus, il peut être joué en réalité virtuelle sur les versions PC et PS4. Aussi, plus tard accédez également à Switch avec une version cloud.

Dans Vandal nous avons déjà pu le tester et nous vous avons apporté nos premières impressions avec elle, où nous vous avons dit que “elle suit les traces de la saga et n’intègre pas trop de nouvelles fonctionnalités, mais s qui améliore certains points cruciaux comme la conception des scènes ou les intrahistoires qui sont comptées ».