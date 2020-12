Sony Playstation 5 :

IO Interactive, le développeur et éditeur de Hitman 3, a publié une nouvelle vidéo du troisième volet du triloga World of Assassination mettant en vedette l’agent 47. Dans ce Présentation triler Le studio danois passe en revue la prémisse jouable du dernier Hitman: les joueurs ont un objectif à tuer, et pour y parvenir, ils ont à leur disposition un bac à sable plein d’options.

L’objectif peut être atteint en infiltrant les ombres, en se faufilant dans la pièce cible au déguisez-vous en employé, en vous faisant passer pour un cuisinier et en empoisonnant votre déjeuner, en posant une bombe sur une voiture ou en utilisant des armes, soit l’arsenal de l’agent 47 (comme un pistolet silencieux et un fusil de sniper), soit en utilisant tout objet sur scène comme arme, de la brique au plumeau.

Comment Hitman 3 utilise le contrôleur PS5

Accompagnant la bande-annonce, Travis Barbour, responsable de la communication chez IO Interactive, a expliqué sur le blog PlayStation comment utiliser le DualSense, le contrôleur PS5, dans Hitman 3. Toutes les armes utiliseront le déclencheurs adaptatifs et le réponse hépatique en tenant compte de l’onde sonore de chaque arme.

Pour illustrer un cas d’utilisation, ils ont expliqué comment les déclencheurs adaptatifs seront utilisés avec le Effet de mise au point sur un fusil de sniper: “Lorsque vous appuyez avec précaution sur le bouton R2, votre doigt atteint un point de stress pour résister à votre pression, et vous devrez maintenir votre doigt contre cette tension pour activer la concentration. Lorsque vous êtes prêt à tirer, dépassez ce point de tension et vous sentirez le “ clic ” de la gâchette lors de la prise de vue l’arme”.

Aussi, pour vous assurer que tous les joueurs PlayStation peuvent accéder au Version PS VR (exclusif à la rétrocompatibilité PS4), toutes les copies du jeu sur PS5, au format physique ou numérique comprendra également la version PS4 au format numérique. En outre, ceux qui achètent le jeu sur PS4 peuvent ultérieurement passer à la version PS5.

Hitman 3 sortira le 20 janvier 2021 sur PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S. Arrivez à une date non confirmée de 2021 pour Google Stadia et Nintendo Switch via une version cloud.