Sony Playstation 5 :

* Contenu sponsorisé.

Hitman 3, le nouveau et dernier opus de l’agent 47, arrive ensuite 20 janvier sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC de la main d’IO Interactive. Ce nouveau chapitre de la nouvelle trilogie du meurtrier le plus célèbre des jeux vidéo nous permettra de vivre de première main le contrat le plus important de toute sa carrière. Aujourd’hui dans JEU Ils ont déjà ouvert les réservations de jeux, à la fois dans leur réseau de magasins physiques espagnols et dans GAME.es.

En réalité dans GAME, vous pouvez obtenir son édition Deluxe exclusivement. Cette édition comprend des contrats, des costumes et des articles de luxe pour Hitman 3, une façon de prolonger les heures de jeu de ce titre déjà complet. En outre, il comprend également la bande-son numérique du jeu, le livre numérique Hitman’s World et les commentaires du réalisateur.

Incitations à réserver Hitman 3 dans GAME

Mais la chose n’est pas là. Tous ceux qui réservent Hitman 3 à GAME recevront un passeport commémoratif en cadeau à qui pourra revoir tous les voyages de l’Agent 47. En plus de ce cadeau exclusif de GAME, la réservation de ce troisième jeu comprend également le Trinity Pack DLC, avec des costumes et des accessoires spéciaux pour votre jeu.

Comme nous l’avons déjà dit, Hitman 3 sera mis en vente prochainement 20 janvier dans PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC. Vous pouvez le réserver maintenant sur GAME.es.