IO Interactive a annoncé que Hitman 3 – Cloud Version, la version pour Commutateur Nintendo de ce jeu tant attendu auquel, comme son nom l’indique, nous pourrons jouer à travers le cloud, le 20 janvier Comme le reste des plateformes, il n’y aura donc aucun retard d’aucune sorte, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui attendaient de profiter de la nouvelle aventure du jeu. Agent 47 dans l’hybride Nintendo.

Retour de l’agent 47

Hitman 3 conclure le trilogue de cette série de jeux vidéo acclamée par un nouveau voyage dans lequel nous devons parcourir le monde pour finir avec les objectifs qu’ils nous indiquent dans chaque mission. Pour cela, nous devrons explorer des environnements complexes et élaborés et être très créatifs pour trouver le meilleur moyen de mener à bien chaque meurtre et échapper sans être pris, c’est pourquoi nous aurons beaucoup de liberté pour décider de notre plan d’action, quelque chose qui promet de faire de chaque niveau une expérience hautement rejouable.

Sa première en Espagne est prévue le prochain 20 janvier sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X, Stadia et Switch. Chez Vandal nous avons eu récemment l’occasion de tester ses premières barres et nous vous avons apporté un article d’impressions où nous vous avons dit ce que nous recherchions. Dans ce document, nous vous assurons que “Si vous aimez les jeux d’infiltration et de meurtre en général et les aventures de l’agent 47 en particulier, attendez les courbes, des morts spectaculaires et tout ce que vous pouvez attendre de la fin du cycle du tueur le plus célèbre dans les jeux vidéo. “De plus, nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que sur PC et PS4 seront compatibles avec la technologie de réalité virtuelle pour rendre tout beaucoup plus immersif .