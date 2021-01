Sony Playstation 5 :

IO Interactive sort Hitman 3 ce mercredi avec l’une des versions les plus ambitieuses de l’histoire du studio telle qu’elle est apparue sur dix plates-formes différentes: PC, PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S et les versions cloud de Google Stadia et Nintendo Switch. Les comparaisons des supports d’analyse technique spécialisés montrent que la version de l’ordinateur est celui qui donne les meilleurs résultats visuels a, mais nous limitant aux consoles, c’est la machine la plus puissante de Microsoft, Xbox Series X, celle qui offre de meilleurs détails visuels; en performance, tout nouvelle génération offre 60 cadres par seconde.

Consoles nouvelle génération: différences par rapport au PC et à la 4K native sur Xbox Series X

La comparaison de Digital Foundry est claire en termes de maîtrise des machines de nouvelle génération: PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S fonctionnent à 60 images par seconde sans avoir à choisir entre les modes. C’est, ils soulignent que dans le mission se déroulant en Argentine Les consoles Microsoft varient entre 50 et 60 ips, et toutes tombent à 40 ips dans la scène cinématographique qui commence le niveau de Miami importé de Hitman 2.

Concernant la résolution, Xbox Series X fonctionne en 4K natif, PlayStation 5 à 1800p et Xbox Series S à 1080p. Aucun d’entre eux n’utilise la résolution dynamique, mais je sais ce que Digital Foundry appelle un anti-aliasing TAA “intelligent”. En ce qui concerne la temps de chargement Dans ces systèmes, en général, ils sont en moins de 10 secondes, avec une différence minimale à meilleure que PS5 sur Xbox Series X et celle-ci sur Xbox Series S.

L’étude de Copenhague a offert le moyen susmentionné un comparaison entre les paramètres disponibles sur PC et ceux utilisés dans les consoles de nouvelle génération. Dans Xbox Series X et PS5 le titre est exécuté avec le textures de la plus haute qualité de PC, tandis que Xbox Series S marche avec textures de haute qualité. Dans nuances il y a plus de disparité: XSX utilise de haute qualité, PS5 utilise une qualité moyenne (comme sur Xbox One X et PS4 Pro; plus d’informations sur ces machines plus tard) et XSS Faible qualité.

Consoles de dernière génération: PS4 Pro a un mode 60fps

Les versions précédentes de Hitman vous permettent de choisir sur toutes les consoles de la génération précédente pour travailler 30 ips verrouillé ou avec framerate déverrouillé, mais plus instable. En outre, Xbox One X et PS4 Pro avaient également des modes de qualité et de performances. A cette occasion, ces options demeurent, mais seulement PS4 Pro a un mode qui promet une résolution 1080p à 60 ips grâce à l’utilisation de “trames interpolées”.

De la chaîne YouTube ElAnalistaDeBits, ils ont mis toutes les versions de consoles Sony face à face et expliquent que PS4 Pro dans ce mode “subit quelques chutes [de framerate] dans les zones avec plus de végétation et un éclairage dynamique “. Le même canal confirme que le mode de résolution de PS4 Pro fonctionne à 1440p (comme sur Xbox One X, selon Digital Foundry) et cette PS4 standard exécute le titre à 1080p 30fps. Dans la vidéo insérée sur ces lignes, vous pouvez voir un comparaison entre PS4, PS4 Pro et PS5 dans lequel le mode framerate déverrouillé sur les consoles de la dernière génération a été utilisé.

Au-delà des détails techniques, Hitman 3 a été bien accueilli par la critique internationale. Dans notre analyse nous expliquons que “c’est probablement le meilleur jeu du dernier trilogue Agent 47, un titre rond qui présente certains des meilleurs niveaux de la saga, une multitude de possibilités, une liberté de mouvement et de nouveaux outils pour pimenter un peu la formule jouable. “