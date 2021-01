Sony Playstation 5 :

Hitman 3 est le nouvel IO Interactive à venir sur PC, PS5, Xbox Series X | S, PS4, Xbox One, Google Stadia et, via le jeu en nuage, sur Nintendo Switch le 20 janvier. La publication Gameinformer a montré exclusivement les cinq minutes de votre jouabilité dans la mission de Dubaï où l’agent 47 descend du plus haut gratte-ciel de la planète. L’un des nombreux endroits exotiques que nous visiterons à la fin de la trilogie Assassination qui a débuté en 2016, est que dans Hitman 3, nous devons voyager à travers le monde pour éliminer les dirigeants d’une organisation dangereuse qui contrôle le monde de l’ombre. Ce gameplay a été capturé à partir de la version PC.

Les versions de nouvelle génération tireront parti des derniers effets d’éclairage et de réflexion, mais le magazine en met en évidence un qui est perceptible dès le début sur PS5 et Xbox Series X | S: temps de chargement réduits au minimum. Cela permettra à ceux qui aiment expérimenter l’intelligence artificielle, les pièges et les costumes de rejouer plusieurs fois sans longs délais d’attente.

Quant au gameplay, L’agent 47 doit à nouveau s’infiltrer dans des endroits bien protégés se faisant passer pour un cuisinier et empoisonner le déjeuner, planter une voiture piégée ou utiliser des armes, soit l’arsenal de l’agent 47 (comme un pistolet silencieux et un fusil de sniper) ou utiliser n’importe quel objet sur scène comme une arme, à partir d’une brique à un plumeau.

Profitez de DualSense et soyez compatible avec PS VR

Pour s’assurer que tous les joueurs PlayStation peuvent accéder au Version PS VR (exclusif à la rétrocompatibilité PS4), toutes les copies du jeu sur PS5, au format physique ou numérique comprendra également la version PS4 au format numérique. En outre, ceux qui achètent le jeu sur PS4 peuvent ultérieurement passer à la version PS5, qui utilisera également le DualSense pour une plus grande immersion.