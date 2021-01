Sony Playstation 5 :

Depuis août de l’année dernière, nous savons que Hitman 3, le nouveau volet de la saga Agent 47, peut être joué du début à la fin avec VR. Non seulement ce dernier titre, mais c’est une compatibilité qui s’ajoute également aux deux versions précédentes. Aujourd’hui IO Interactive a publié une vidéo montrant à quel point les possibilités de ce mode sont variées réalité virtuelle.

“Hitman a toujours essayé de vous plonger dans un monde vivant et à couper le souffle. Un monde rempli à ras bord de personnages intéressants, de secrets et d’opportunités. Mais tu n’as jamais rien vécu de tel“dit la description de la dernière bande-annonce, un coup complètement en VR et qui nous permet de voir jusqu’où cela semble une bonne idée d’amener la saga furtive à cette technologie.

La saga entière peut être jouée sur PS VR

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo disponible sur ces lignes, Hitman 3 a une compatibilité VR complète qui nous permet de voir le jeu à la première personne et d’interagir avec son monde de manière “tactile”. Si les jeux de la saga se démarquent déjà pour inspirer les joueurs à trouver le moyen le plus créatif de se faufiler dans les scénarios et de tuer leurs cibles, ce mode nous permettra encore plus de ressentir cette liberté et d’être plus approfondis dans nos meurtres.

Non seulement Hitman 3 peut être joué en réalité virtuelle, mais comme nous l’avons déjà dit cette compatibilité s’applique également aux deux précédents jeux de la série, Hitman et Hitman 2, qui complètent la trilogie de redémarrage d’IO Interactive. De cette façon, nous pouvons rejouer certaines des cartes les plus emblématiques de cette série, telles que Sapienza, Paris ou Hokkaido, mais en utilisant les compétences, les libertés et les possibilités que la VR nous offre. Pour l’instant, c’est-à-dire ce mode est exclusif à PS VR, le casque de réalité virtuelle de PlayStation.

Hitman 3 sera mis en vente à la fin du mois, en particulier le 20 janvieret atteindre PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC. Il aura également une version pour Commutateur Nintendo, où vous pouvez lire le streaming via le cloud.