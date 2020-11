Sony Playstation 5 :

IO Interactive a publié aujourd’hui une nouvelle vidéo de Hitman 3, le nouvel opus de la saga Agent 47 qui sera présenté en première le 20 janvier en Espagne et dans le reste du monde. Dans cette nouvelle bande-annonce la scène Chongqing, située en Chine, est présentée, et il est accompagné d’un article sur la page officielle où certains détails de la carte sont révélés.

Au cours de la vidéo, les créateurs du jeu parlent du processus de création de ce scénario, qui se distingue par le contraste de l’obscurité des ruelles et des néons des affiches commerciales. Hitman 3 se vante dans cette vidéo de muscle technique grâce aux reflets que fournit la scène de Chongqing, quelque chose qui sera encore mieux vu avec le tracé laser pour accéder au jeu avec une mise à jour post-lancement.

Profiter de Glacier, le moteur IO Interactive

Hitman 3 est développé en Glacier, le moteur graphique appartenant à IO Interactive et qui est également utilisé pour créer Project 007, le nouveau jeu James Bond sur lequel travaille le studio danois. Grâce aux améliorations de cet outil, effets de lumière, reflets, animation et intelligence artificielle perfectionnés, ainsi que quelques détails comme le comportement des gouttes de pluie sur l’agent 47 et comment ses vêtements sont trempés alors qu’il passe plus de temps sous la tempête.

Cette nouvelle tranche atteindra le nouvelle génération de consoles avec la possibilité de jouer jusqu’à la résolution 4K et 60 ips. Il sera également compatible avec HDR. Bien sûr, non seulement il profitera des innovations techniques de la PS5 et de la Xbox Series X / S pour sa section graphique, mais il profitera également de sa mémoire améliorée pour réaliser jusqu’à 300 PNJ actifs dans le même scénario, comme le cas de Dubaï.

Hitman 3 sera mis en vente le 20 janvier à la fois dans la génération actuelle de consoles (PS4 et Xbox One) comme dans la nouvelle génération (PS5 et Xbox Series X / S) dans lequel une mise à jour gratuite, en plus de PC et Nintendo Switch, console à laquelle obtenir plus tard avec une version cloud qui vous permettent de jouer au jeu complet via le streaming.