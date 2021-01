Sony Playstation 5 :

IO Interactive a distribué la bande-annonce de lancement de Hitman 3, le nouvel épisode tant attendu de ce trilogue de jeux vidéo acclamé qui atteindra sa fin la prochaine fois 20 janvier quand il sera en vente pour PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Stadia.

Dernière mission de l’agent 47

Comme vous pourriez le supposer, dans la vidéo, vous pouvez jeter un œil pendant plus de deux minutes à de nombreux scénarios que nous devrons visiter tout au long du jeu, ainsi que plusieurs séquences tirées directement de son gameplay dans lesquelles nous verrons l’agent 47 faire ce qu’il fait de mieux: s’infiltrer et achever ses objectifs sans être détecté.

Hitman 3 cela signifiera la clôture de l’histoire qui a commencé dans la tranche originale de la série et nous proposerons une nouvelle aventure d’action et de furtivité dans laquelle nous aurons une grande liberté pour nous déplacer à travers une série de cartes pendant que nous essayons de trouver le meilleur moyen d’assassiner nos principaux objectifs, en nous laissant le soin de décider du meilleur plan d’action, l’itinéraire que nous voulons suivre et la méthode par laquelle nous allons parier.

Le jeu nous permettra d’importer Hitman niveaux 1 et 2 si nous les avons déjà, une fonction qui sur PC pose quelques problèmes car il s’agit d’un jeu exclusif pour Magasin de jeux épiques, alors que de nombreux utilisateurs ont les deux premiers sur Steam.

Chez Vandal nous avons eu l’occasion de le tester récemment et nous vous avons apporté un article avec nos premières impressions, où nous vous disions que “si vous êtes fans des jeux d’infiltration et de meurtre en général et des aventures de Agent 47 en particulier, les courbes, les morts spectaculaires et tout ce que vous pouvez attendre de la fin du cycle du meurtrier le plus célèbre des jeux vidéo arrivent. “