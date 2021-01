Sony Playstation 5 :

Hitman 3 sortira le 20 janvier et, selon IO Interactive, ce nouvel opus vous avez déjà récupéré l’intégralité du coût de votre production. Il l’a fait en moins d’une semaine, en fait, il prétend Hakan Abrak, PDG de l’entreprise, s’adressant à GameIndustry. Il y a quelques jours, on apprenait également que cet opus avait obtenu le meilleur lancement numérique de l’histoire de la franchise.

“En tant que développeurs et éditeurs, nous sommes extrêmement fiers de pouvoir dire que Hitman 3 est déjà rentable. Nous avons récupéré l’intégralité des coûts du projet en moins d’une semaine. Cela nous met dans une très bonne position et nous permet d’avancer en toute confiance vers notre des plans ambitieux pour de futurs projets“a déclaré Abrak dans l’interview.

IO Interactive regarde déjà vers l’avenir avec le projet 007

Et c’est que Hitman n’est pas la seule franchise dont IO Interactive est en charge; En réalité La saga de l’agent 47 prendra une pause après avoir fermé ce nouveau trilogue. C’est maintenant au tour du Project 007, un projet récemment annoncé d’adapter l’histoire de James Bond au jeu vidéo et que la société accueille pour devenir son nouveau trilogue.

Suite aux déclarations de Hakan Abrak, le PDG d’IO Interactive assure que dans cette nouvelle étape en tant que développeurs et éditeurs indépendants, le travailler à l’unisson des départements de production, développement, marketing et relations publiques: “Cette combinaison fait de nous des éditeurs très efficaces car nos équipes de création et de développement travaillent aux côtés de nos équipes d’édition et de marketing tout au long du projet.”

Dans Vandale Nous avons déjà pu jouer à Hitman 3 et dans notre analyse nous disons que “c’est probablement le meilleur jeu du dernier triloga Agent 47, un titre rond qui a certains des meilleurs niveaux de la saga, une multitude de possibilités, de la liberté de choix. de mouvements et de nouveaux outils pour pimenter un peu la formule jouable “. Maintenant disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC et Nintendo Switch..