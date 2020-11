Sony Playstation 5 :

Hitman 3 révèle un nouvel emplacement, la ville chinoise de Chongqing. Ses rues pluvieuses et remplies de néons montrent ce que le moteur Glacier, propriété d’IO Interactive, peut faire.

L’un des premiers grands jeux que nous aurons en 2021 sera Hitman 3, la conclusion de redémarrer la trilogie du tueur implacable. Il arrivera le 20 janvier, et IO Interactive vient de montrer un nouvel emplacement, qui permet également de montrer son propre moteur graphique.

Chongqing est une ville chinoise animée que nous visiterons lors d’une nuit pluvieuse, qui fera briller les néons des nombreux magasins qui apparaissent le long de ces rues étroites. La nouvelle vidéo montre comment ils seront dépensés le moteur Glacier, propriété d’IO Interactive, dans les effets de lumière et d’eau, avec des détails comme les gouttes de pluie tombant sur la tête nue de l’agent 47 ou mouillant ses vêtements élégants.

Hitman 3 sortira sur les consoles actuelles et de nouvelle génération. Juste en PS5, Xbox Series X / S et les meilleurs ordinateurs fonctionneront à 4K et 60 images par seconde avec le support HDR. C’est un jeu qui tire le meilleur parti du moteur avec des améliorations dans l’animation interactive, l’IA et la technologie de foule, ce qui vous permet de placer jusqu’à 300 personnages en même temps.

De plus, Hitman 3 vous permettra d’importer les emplacements précédents des tranches précédentes de la trilogie pour en profiter avec les dernières avancées graphiques. Avec plus de 20 emplacements au total, Hitman 3 offrira l’expérience définitive de la trilogie.

Hitman 3 sortira le 20 janvier sur PS5, XSX, PS5, Xbox One, Stadia et PC. Une version pour Nintendo Switch est prévue, et sera diffusé via le cloud.

De plus, IO Interactive prépare déjà son prochain projet … et ce ne sera rien de moins que un nouveau jeu James Bond, qui explorera les origines de l’agent des services secrets britanniques et comment il a obtenu son statut 007.