MatePad T 10s est une tablette parfaite à utiliser en famille, à partager ou à emporter en voyage avec un écran de 10 pouces.

Les tablettes Huawei restent une option très intéressante si vous le souhaitez si vous recherchez un écran sur lequel naviguer sur Internet, regarder des vidéos, YouTube, des films sur Netflix, Prime Video, Disney + ou même en tant que tablette pour enfants.

Amazon a baissé le prix de ce Huawei MatePad T 10s à 139 € avec une livraison totalement gratuite et rapide si vous vous inscrivez à Prime. Mais pas seulement sur Amazon, le propre magasin de Huawei qui expédie gratuitement et depuis l’Espagne, il le propose également à 139 €.

Cette tablette Huawei dispose d’un écran Full HD, de haut-parleurs Harman Kardon et d’un prix assez abordable. Il a Android, mais sans applications Google.

Ceci est la version standard avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockageDonc, si vous recherchez une tablette simple et sans prétention pour faire les bases comme la navigation ou le visionnage de vidéos, c’est une bonne option.

Vous pouvez toujours choisir le modèle avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage qui coûte 169 € dans le magasin Huawei, car sur Amazon, il est épuisé.

Cette tablette dispose d’un écran Full HD de 10,1 pouces, de deux haut-parleurs réglés par Harman Kardon et d’Android 10 comme système d’exploitation avec les services Huawei, donc elle ne dispose pas de services Google (bien qu’ils puissent être installés).

Il dispose de caméras pour passer des appels vidéo ou prendre des photos et des vidéos, ainsi qu’une grande batterie de 5100 mAh avec une charge via un câble USB-C pour durer plusieurs heures, bien que cela dépendra de votre utilisation. Par exemple, ce que vous dépensez le plus, c’est surfer sur Internet ou jouer avec, alors que la lecture de vidéos n’utilise pas autant d’énergie qu’il y paraît.

C’est un tablette bon marché d’une bonne marque comme Huawei avec toutes les garanties de la même chose. Il bénéficie également d’une garantie de 2 ans, comme l’exigent les lois européennes et le service client premium de Huawei.

Vous pouvez l’obtenir pour aussi peu que 139 € sur l’eStore Huawie en Espagne avec la livraison locale gratuite. Il coûte également 139 € sur Amazon avec la livraison gratuite, bien que ce ne soit rapide que si vous vous inscrivez à Prime.

