Sony Playstation 5 :

Bandai Namco a annoncé que Hwang être le quatrième et dernier personnage du Passe de saison 2 par SoulCalibur VI. Le combattant arrive sur 2 décembre aux versions PC, PlayStation 4 et Xbox One du jeu de combat, mais il ne le fera pas seul. Le DLC 13 (Hwang) et le DLC 14 arriveront le même jour: a scène libre, deux histoires également gratuites et des éléments de personnalisation supplémentaires pour tous les personnages font partie de ce contenu.

La bande-annonce de Hwang, où vous pouvez voir leurs mouvements, leurs capacités caractéristiques et quelques surprises dans leur arrière-plan d’intrigue, diffusé ce samedi à la fin du tournoi Défi en ligne SoulCalibur VI de l’Europe de l’Ouest diffusée sur Twitch (vous pouvez le voir en cliquant sur le lien), ils ont d’Eurogamer.

Hwang est un épéiste coréen qui est apparu pour la première fois dans Soul Edge, le premier jeu de la série pour arcade et PlayStation. Il est retourné à son arme, “Dark Thunder”, dans le premier SoulCalibur et dans Soul Calibur 3, mais depuis lors, les joueurs n’ont pas été en mesure de prendre le contrôle avec lui car il n’est apparu que comme un personnage non jouable. En plus du personnage, son propre histoire: “Soul Chronicle”.

Nouvelles pièces de création de personnage, certaines de Tekken

Le contenu bonus arrivant le mercredi de la semaine prochaine ajoute également le Jeu de création de personnage F, avec plus de pièces pour personnaliser les personnages, y compris plusieurs étranges de la série Tekken. Quant à contenu gratuit, inclure nouveau Épisodes de Mitsurugi et Nightmare, des éléments de personnalisation de Seong Mi-na et du Étape Motien Pass-Ruins.

Ceci conclut le Season Pass 2 qui a ajouté les personnages Hilde, Haohmaru, Setsuka et Hwang, ainsi que quatre sets de création de personnages et une multitude de pistes pour la bande originale. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par le pass saisonnier, les lutteurs et les coffrets de création peuvent être acheter séparément au prix de 5,99 . Bandai Namco n’a pas confirmé s’il fallait lancer un troisième Season Pass.