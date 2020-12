Sony Playstation 5 :

Anthem est l’un de ces jeux qui a rencontré de nombreux problèmes et difficultés au cours de son développement, quelque chose qui s’est reflété dans l’interprétation du même titre une fois mis en vente en Espagne et dans le monde, en février 2019. C’est pourquoi BioWare J’ai décidé de prendre le taureau par les cornes et de préparer une refonte complète du jeu. Un projet dont nous savons qu’il continue malgré les départs des vétérans des studios Casey Hudson et Mark Darrah.

Hymne: sa refonte continue malgré tout

Aujourd’hui encore, il a été annoncé que les vétérans de BioWare, Casey Hudson et Mark Darrah, ils ont quitté les bureaux. C’est la deuxième fois qu’Hudson quitte le studio, alors que Darrah avait déjà commencé à travailler sur le nouveau Dragon Age. Après que l’équipe ait trébuché avec des jeux comme Mass Effect Andromeda ou l’hymne susmentionné, Le départ de Hudson et Darrah a déclenché toutes les alarmes.

A été Christian Dailey, directeur de BioWare Austin, celui en charge de révéler quel est le panorama dans lequel se trouve actuellement l’équipe: Dailey soutient qu’il prend le contrôle du développement de Dragon Age 4, tout en précisant qu’il est également en charge de la refonte de l’hymne. Il est à noter que BioWare Austin est l’équipe qui avait été annoncée à l’époque pour être en charge de l’amélioration et de la refonte du jeu de tir.

Merci à tous pour l’amour et l’enthousiasme que vous avez partagés avec moi au sujet de l’hymne. Je souhaite à mes amis @caseyDHudson et @bioMarkDarrah le meilleur. De grosses chaussures à remplir alors que je rejoins l’équipe DA. Décision difficile mais rendue plus facile grâce au leadership et à l’équipe talentueux d’Anthem en place. 🐉🤖— Christian Dailey (@ChristianDailey) 3 décembre 2020

La refonte de l’hymne est toujours d’actualité chez BioWare Austin

“Merci à tous pour l’amour et l’enthousiasme que vous avez partagés avec moi concernant Anthem.. Je souhaite le meilleur à mes amis Casey Hudson et Mark Darrah », a écrit Dailey sur son compte Twitter.Je dois remplir de très grosses chaussures quand je rejoins l’équipe Dragon Age. C’était une décision difficile, mais plus supportable grâce au leadership et à l’équipe talentueux d’Anthem“.

Ce que nous pouvons distiller de ses paroles, c’est que La refonte de l’hymne est toujours en cours… même si nous savons déjà que ce sera un long processus. Le deuxième anniversaire du jeu est célébré en février prochain, mais il n’y a pas de fenêtre de sortie prévue pour l’arrivée de cette refonte du titre. Quant à Dragon âge 4 le jeu a une date de sortie prévue après 1 avril 2022. Pendant ce temps, il y a aussi un nouvel épisode de cuisine Mass Effect dans les bureaux du studio.