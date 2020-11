Sony Playstation 5 :

Hyrule Warriors: The Age of Cataclysm est aujourd’hui sa première semaine depuis sa sortie dans les magasins espagnols exclusivement pour Nintendo Switch et sur Vandal Nous avons eu l’occasion d’interviewer Ryota Matsushita, sa directrice, qui nous a raconté le processus créatif de cette aventure action massive se déroulant 100 ans avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La collaboration entre Koei Tecmo et Nintendo

“L’idée de créer ce jeu est venue de Nintendo“Matsushita nous a commenté.” Ils ont suggéré que le format Warriors (faire équipe avec des alliés pour combattre des hordes d’ennemis) serait un excellent choix pour capturer la bataille avec le Cataclysme, et c’est ainsi que le projet a commencé. “

“La conception du jeu a été proposée par Koei Tecmo Games, tandis que l’équipe Zelda était en charge de revoir notre travail depuis le tout début du projet jusqu’à son approbation finale.. Ce processus de révision a été effectué pour protéger le monde et le ton de Breath of the Wild, bien que ils ne nous ont imposé aucune restriction. En fait, ils nous proposaient toujours des astuces pour augmenter le plaisir et mieux capturer l’essence de The Legend of Zelda. “

Reconstruire l’ancien royaume d’Hyrule

Une anecdote très curieuse sur son développement a à voir avec le “travail de terrain” qu’ils ont effectué sur Koei Tecmo pour étudier le monde de Breath of the Wild et le reconstruire 100 ans plus tôt des faits que nous avons vus dans le jeu acclamé de 2017 avec lequel beaucoup d’entre nous ont sorti notre Nintendo Switch.

“Bien que l’équipe de Zelda nous ait donné beaucoup d’informations, le monde de Breath of the Wild contient une quantité profonde et surprenante d’informations sur ce qui s’est passé. nous avons fait un “ travail sur le terrain ” en faisant le tour des lieux du jeu afin que leur monde nous donne le plus d’indices qu’il cache“, assure le directeur, confirmant ainsi une tâche que l’on pourrait qualifier d’archéologie pure de l’ancienne Hyrule.

Un nouveau musou intense

Hyrule Warriors: Age of Cataclysm Il est déjà en vente en Espagne et dans le monde, nous offrant une frénésie dans laquelle nous pouvons contrôler divers personnages de l’univers de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour affronter des centaines d’ennemis simultanément dans des batailles gigantesques dans lesquelles nous devons accomplir toutes sortes d’objectifs pour remporter la victoire.

Chez Vandal, nous l’avons déjà analysé et dans le texte que nous lui consacrons, nous commentons que “est un bon musou qui présente certains des meilleurs personnages, batailles et systèmes de combat de tout le genre“. Bien que cela ne supprime pas certains problèmes, comme une conception de mission améliorable et une caméra qui pose de nombreux problèmes dans des espaces fermés, nous concluons que” si vous aimez ce que propose The Legend of Zelda et que vous êtes passionné, n’hésitez pas à l’essayer. “.